Eks-landstrænere får opsigtsvækkende job: Tager til Kina

Kvindelandsholdets tidligere træner Nils Nielsen har fundet ny arbejdsgiver.

Han skal fremover være assistent for det kinesiske U19-landshold for kvinder. Og herren han skal assistere i Kina? Peter Bonde.

Den danske duo rejser onsdag aften til Kina på fodboldeventyr og har foreløbig fået kontrakt for 2018.

- Det er spændende! Jeg kender træneren for deres A-landshold (islandske Siggi Eyjólfsson, red.), og han spurgte, om jeg kunne være interesseret.

- Det lød interessant, og vi var derude fire dage i december, hvor det hele faldt på plads, siger Peter Bonde til Ekstra Bladet.

Den 59-årige træner har det seneste knap halvandet år været ansat som træner for kvinderne på Oure Fodboldakademi, men tirsdag måtte han fortælle sine elever på den fynske efterskole, at 'de skulle have en ny dygtig lærer', som Peter Bonde formulerer det.

Selv har han foreløbig fået et års orlov.

Mellem 2006 og 2016 var Peter Bonde assistent for Morten Olsen på landsholdet, og før det stod han i halvandet år i spidsen for det danske kvindelandshold.

Nils Nielsen førte sidste sommer kvindelandsholdet til EM-sølv i Holland. Foto: ritzau/Tariq Mikkel Khan

Han kender Nils Nielsen fra deres fælles fortid i landstrænergruppen i DBU. Inden Nils Nielsen fik succes med de danske kvinder, var han nemlig landstræner for U18-landsholdet for herrer.

- Jeg fik mulighed for at få min egen assistent med, og heldigvis var Nils interesseret, siger Peter Bonde, der sammen med Nils Nielsen får ansvaret for, at Kina får succes ved U20-VM i Frankrig til august.

Holdet er allerede kvalificeret, og de to danskere har nu lidt over et halvt år til at arbejde med de spillere, som skal med til slutrunden.

- Fodboldmæssigt er Kina et land på vej frem, men de har også tidligere lavet gode resultater på kvindesiden. Aktuelt ligger deres A-landshold nummer 13 på verdensranglisten, og Danmark er nummer 12. Så det viser meget godt niveauet, siger Peter Bonde, der kommer til at bo i Beijing.

Sproget bliver naturligvis en udfordring, men ikke noget som den uddannede lærer frygter:

- Det gør det da lidt mere besværligt, men der vil være en tolk med hele tiden, og vi prøvede det allerede, da vi var derude i december. Det skal vi nok klare.

Kinas U19-kvinder er forsvarende asiatiske mestre og altså allerede VM-klar. I alt 16 hold er med i slutrunden i Frankrig.

Danmark er ikke iblandt de kvalificerede mandskaber, men i kraft af Peter Bonde og Nils Nielsen bliver der alligevel dansk deltagelse.

