Ekspert forfærdet

- Det er ganske enkelt chokerende, at det fortsætter med at ske.

Luke Griggs er forfærdet. For nu at sige det pænt.

Han er overlæge og administrerende direktør for Headway, en britisk organisation for hjerneskadede personer.

Og den måde Sadio Mané blev behandlet på i 1/8-finalen i Cameroun forleden, efter han havde knaldet hovedet sammen med Kap Verdes målmand, Vozinha, var grotesk.

Begge spillere lå i græsset og fik behandling, inden Mané rejste sig og spillede videre. Syv minutter og en scoring senere kapitulerede Mané, der igen var gået i græsset med hovedproblemer.

- Som udgangspunkt ligner det endnu et eksempel på, at fodbolden vægter resultater højere end spillersikkerhed, siger Luke Griggs til Liverpool Echo.

- Det var et ubehageligt sammenstød, der meget vel kunne resultere i hjernerystelse. På det tidspunkt skulle princippet ’hvis man er i tvivl, skal man stoppe op’ have resulteret i, at Mané blev udskiftet, inden spillet var blevet genoptaget, siger han.

Billedet fortæller alt

Sadio Mané, der er Senegals største stjerne, blev kørt på hospitalet. Her havde han det dog så godt, at han kunne smile, hilse på Vozinha – og fortælle sine fans om det på de sociale medier.

Efterfølgende blev han udskrevet og genforenet med den senegalesiske trup, der i mellemtiden havde ekspederet Kap Verde ud af turneringen.

Det bringer dog ikke Luke Griggs i nævnteværdigt bedre humør.

- Billedet af spilleren, der kollapser og må hjælpes fra banen efter at have scoret, fortæller alt, hvad man har brug for at vide om betydningen og konsekvensen, det har på hjernen.

Det så voldsomt ud, da Vozinha og Mané bragede sammen. Målmanden blev i øvrigt smidt ud for det. Foto: Pius Utomi Ekpei/AFP/Ritzau Scanpix

- Men igen, man vurderer, at det er en risiko, der er værd at løbe, selvom det kan have konsekvenser, siger han.

VM-helten: Han spiller søndag

Senegal spiller kvartfinale i African Cup of Nations søndag mod Ækvatorial Guinea. Meldingerne fra Cameroun går på, at det bliver med Sadio Mané på banen…

Det siger landsmanden og VM-helten fra 2002 Salif Diao til Sky Sports.

- Jeg talte med ham i går (tirsdag, red.), kort efter han havde forladt hospitalet, og han fortalte mig, at alt var godt. Som jeg forstår det, har lægerne sagt god for ham, og han skulle være klar til næste kamp.

Luke Griggs opfordrer det afrikanske fodboldforbund, CAF, og det internationale fodboldforbund, FIFA, til at genoverveje, hvordan man ser på hjernerystelser i international fodbold.

- Det er den virkelige prøve nu for CAF og FIFA – især hvis Senegal tager Mané med i kvartfinalen.

- Hvis fodbold vil tages seriøst, når det kommer til hjernerystelser, må man ganske enkelt forbedre sine protokoller, siger han.