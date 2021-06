Ekspert: Man kan spille fodbold med en hjertestarter

Torsdag oplyste DBU, at Christian Eriksen i samråd med læger har besluttet at få indopereret en hjertestarter for at forhindre en gentagelse af det hjertestop, der ramte landsholdsspilleren lørdag aften i EM-kampen mod Finland.

Ifølge Gunnar Gislason, der er forskningschef i Hjerteforeningen samt professor og overlæge i hjertesygdomme, kan man umiddelbart godt spille professionel fodbold med en såkaldt ICD-enhed (Implanterbar Cardioverter Defibrillator).

- Det kan man principielt, men det er svært at afgøre. Alt afhænger af, hvad den underliggende tilstand er. Det skal man diskutere med personen, der har den, og læger og klubber i forhold til, hvilke risici man tager.

Christian Eriksens tidligere holdkammerat Daley Blind spiller ligeledes med en hjertestarter, efter han oplevede hjerteproblemer. Gunnar Gislason formoder, at det er en lignende type enhed, som man vil give Christian Eriksen.

Han fortæller, at enheden placeres under brystmusklen i venstre side med en ledning ind til hjertemusklen. Derfra overvåger den hjertets rytme og sætter ind, hvis der bliver brug for det.

- Den reagerer, hvis der er optræk til alvorlige hjerterytmiske forstyrrelser. Det kan være meget hurtig hjerterytme, så reagerer den på det og vil så overtage hjerterytmen og på den måde stabilisere. Hvis det ikke lykkes, så vil den afbryde hjerterytmen, og det vil være det samme, som hvis man har hjertestop og bruger en hjertestarter, siger Gunnar Gislason.

Det skete netop for Daley Blind i en træningskamp for Ajax i august sidste år.

- Den giver et stød i hjertet og vil på den måde forsøge at genoprette hjerterytmen. Det er som et spark i brystet og kan være ret ubehageligt, hvis man er vågen, siger Gunnar Gislason og kalder hjertestarteren for en livsforsikring.

- For de fleste vil den aldrig komme i aktion, men for nogle vil den så have effekt. Det er en livsforsikring på den måde, at hvis man har tilbøjelighed til alvorlige hjerterytmer og optræk til hjertestop, så vil den være med til at redde de personer.

- Den er ret god, og den redder liv. Man kan aldrig have en 100 procent garanti, men den er ret effektiv, siger han.

Ifølge forskningschefen er selve indgrebet relativt ukompliceret og foregår i lokalbedøvelse, og som regel kan man forlade hospitalet allerede efter et døgns tid.

Du kan læse mere om en indopereret hjertestarter hos Hjerteforeningen her.