Eksperter enige: Han er i øjenhøjde med danskerne

- Det er i høj grad Kasper Hjulmands fortjeneste, at landsholdet igen har fanget danskerne - det er sket, fordi han og spillerne nu er åbne og ikke bange for at vise sårbarhed, mener tre eksperter

Det er kun ganske få år siden de færreste havde et forhold til landsholdet.

Oven på euforien i 80’erne og begyndelsen af 90’erne var interessen vigende og på sociale medier blev der ligefrem lavet et hashtag - #ikkemitlandshold – som et bevis på, at mange så landsholdet som noget fjernt og utilnærmeligt.

Det ultimative lavpunkt kom i 2018 med strejken og konflikten med DBU om en fremtidig landsholdsaftale.

Derfor har DBU en del år kæmpet og slidt med at skabe en positiv fortælling om landsholdet. Det har været nærmest en umulig opgave.

Men den gode fortælling er kommet nu. Og det kan unionen i høj grad takke landstræner Kasper Hjulmand for.

Kasper Hjulmand i snak med Romelu Lukaku efter kampen mod Belgien i Parken. Landstrænerens åbenhed og ærlighed har stor betydning for, at landsholdet igen har samlet danskerne. Foto: Lars Poulsen.

Selvfølgelig er den sportslige optur en vigtig del af fortællingen. Men Kasper Hjulmands rolle har måske været afgørende i forhold til at samle nationen, mener tre eksperter indenfor sponsor- og branding, som Ekstra Bladet har talt med.

Når der i onsdags i forbindelse med landskampen mod Skotland hang et banner med ordene: I har samlet nationen på ny, skal roserne i første omgang rettes mod landstræneren, mener eksperterne.

- Den korte historie er, at Kasper Hjulmand har bragt landsholdet i øjenhøjde med danskerne. Det har han gjort, fordi han har været modig, åben, ærlig og frem for alt vist følelser, mener Simon Bastiansen, der er sponsor- og brandingekspert hos Dentsu X.

Han kalder det et meget modigt valg at ansætte Kasper Hjulmand oven på en tid, hvor Åge Hareide havde skabt gode sportslige resultater.

- Peter Møller skal også anerkendes for modet til at gå i en ny retning. Det har vist sig at være en klog beslutning, siger Simon Bastiansen, der har hæftet sig ved, at Hjulmand er en ledertype, der ikke er for fin til at ’lægge’ sig ned, hvis han har taget fejl.

- Vi har set en landstræner, der har erkendt, han fejlede, da landsholdet spillede videre efter Christian Eriksens kollaps. Det skete på pressemødet dagen efter, hvor han fortrød, at spillerne gik på banen samme aften.

- Jeg mindes ikke tidligere nogen i DBU har trådt frem på en stor scene og åbent indrømmet, de har fejlet. Det gjorde Hjulmand, og det skaber respekt i befolkningen, pointerer han.

Sponsor- og brandingekspert Thomas Badura, der ejer SponsorPeople, hæfter sig især ved, at den lukkethed, der i mange år eksisterede omkring landsholdet, er forsvundet.

- Kasper Hjulmand har bevist, han kan flytte danskerne. Han har med nærhed, empati og et stærkt lederskab vist en retning, som er smittet af på spillerne.

- Han har fået dem med sig. Og det har været altafgørende i den ændrede opfattelse danskerne har fået af landsholdsspillerne, mener Thomas Badura.

Kasper Hjulmand på vej over banen, da Christian Eriksen var faldet om. Landstræneren erkendte dagen efter det kollaps, at landsholdet aldrig burde have spillet kampen færdig samme aften. - Den slags indrømmelser giver respekt i befolkningen, mener sponsor- og brandingekspert Simon Bastiansen. Foto: Lars Poulsen.

Tør vise sårbarhed

Fra sin stol på professionshøjskolen UCN i Aalborg har Kenneth Cortsen, der er ekspert i branding og sportsøkonomi, bemærket den måde Kasper Hjulmand har været drivkraften i den forandrede kommunikation hos DBU.

- Vi ser i dag et landshold, der omsider er kommet helt i øjenhøjde med danskerne. Og det er i sandhed Kasper Hjulmands fortjeneste, fordi han er gået forrest ved at være åben og vise autenticitet.

- Han har samtidig skabt et fællesskab, hvor han har fået spillerne med på, at det ikke er farligt at vise sårbarhed overfor danskerne.

- Den autenticitet er præcis, hvad danskerne har sukket efter i flere år, hvor opfattelsen tidligere har været, at landsholdet har været meget tilknappet og svært tilgængelige, mener han.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Scorer millioner på opturen

Parken var fyldt mod Skotland og de røde lamper ventes også tændt på tirsdag mod Israel.

DBU er ramt af opturen efter landsholdets store EM-succes i sommer.

Millionerne væltede ind fra flere fronter i de her tider. UEFA, det europæiske fodboldforbund må således udbetale 156 mio. kr. til DBU, fordi landsholdet nåede frem til EM-semifinalen.

Men opturen stopper ikke her, hvis man skal tro tre eksperter på området.

De forventer, at den tilbageholdenhed, der har været fra sponsorerne overfor DBU, nu bliver lagt på hylden.

Ansættelsen af Kasper Hjulmand var et sporskifte for DBU. Det kommer til at betyde ekstra sponsorindtægter i fremtiden, fordi han har været med til at ændre den måde landsholdet kommunikerer på, mener flere sponsor- og brandingeksperter. Foto: Lars Poulsen.

- Kasper Hjulmand har med sin ledelsesstil gjort landsholdet meget interessant for kommercielle partnere.

- Jeg oplever her og nu specielt interesse fra sponsorer, der ikke tidligere har interesseret sig for sport.

- Det er sket, fordi Hjulmand har fået mange flere danskere til at interessere sig for landsholdet. Specielt dem, der ikke tidligere var særlig interesseret, siger Simon Bastiansen, der er sponsor- og brandingekspert hos Dentsu X

Thomas Badua, der ejer af SponsorPeople, er overrasket over udviklingen er gået så stærkt for DBU, der trods alt kommer fra et sted, hvor sponsorinteressen mildest talt var vigende.

- Kommercielt får den sportslige udvikling meget positiv effekt på DBU i fremtiden.

- Eksponeringsværdien af landsholdet er et helt andet sted i dag end for ét år siden. Kasper Hjulmand har med sin stil i høj grad genskabt hele brandet omkring landsholdet, påpeger han.