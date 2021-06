Eksperternes vildeste odds: Vandt over en million

I dagens udgave af Ekstra Bladets betting-magasin ‘1000 på spil’ fortæller spileksperterne Steffen Dam fra Monetos og Benjamin Leander fra SpilXperten om de vildeste odds, de nogensinde har taget hjem.

Men trods de gyldne anekdoter er det kun ét ud af dagens fire bets, der går hjem for spileksperterne på den niende EM-dag.

Benjamin Leander rammer dog plet med sit hjørnesparks-bet på Frankrig-Ungarn-kampen, og han cementerer dermed sin førerposition i konkurrencen om bette sig til den største samlede gevinst i løbet af EM-slutrunden.

Steffen Dam, der pt. ligger bagerst i feltet, better til gengæld offensivt i dagens 10. runde med to bets for sammenlagt 80 kr. Mens Benjamin Leander ser ud til at køre en mere defensiv strategi, med kun 20 kr. ude at svømme. Se mere i videoen øverst.

Benjamin Leander Benjamin Leander fra SpilXperten er tidligere dommer på divisionsniveau og i dag én af Danmarks dygtigste sports-bettere, der har vundet flere millioner på spil.

Steffen Dam Steffen Dam er ekspert hos fodbold-podcasten Monetos og har lige som Leander vundet en millionen på tips 13. Han er tidligere mangeårig sportsjournalist på BT.

Maya Westander Maya Westander er sportsjournalist på Ekstra Bladet og panelets amatør-better. Finansierede i gymnasietiden byture med sine spilgevinster.

Har du problemer med spil, kan du få hjælp af spillemyndigheden her.