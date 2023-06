Ekstatisk efter målfest: Det går over i historien

Det var store ord, der kom fra den kroatiske landsholdstræner Zlatko Dalic efter en dramatisk semifinalesejr i Nations League over Hollands fodboldlandshold onsdag aften.

- Det er en sejr for det kroatiske folk, vi slog Holland for øjnene af deres fans, Kroatien har endnu en medalje - det er umuligt, uvirkeligt, men vi fortjener det, siger Dalic efter kampen til det kroatiske medie Nova TV.

- Intet kan ryste holdet. Spillerne ved, hvad de spiller for. Kroatien, hævet over alt. Vi gennemlever alt for Kroatien, tilføjer han.

Dalics hold endte med at sikre sejren over Holland 4-2 efter to mål i forlænget spilletid.

Kroaterne kom ellers bagud på De Kuip i Rotterdam, men fik med en stærk anden halvleg vendt 0-1 til 2-1. En hollandsk udligning langt inde i tillægstiden gav dog forlænget spilletid.

Her sendte Bruno Petkovic i 98. minut med et drøn fra distancen Kroatien på finalekurs, inden Luka Modric lukkede kampen med et mål på straffespark fire minutter før tid.

Kæmpede som løver

Zlatko Dalic fremhæver da også det dramatiske forløb efter kampen.

- Det her er helt sikkert en sejr, der vil gå over i historien, siger træneren.

Den hollandske anfører, Virgil van Dijk, var efter kampen tydeligt skuffet.

- Vi kæmpede som løver, men desværre var det ikke godt nok i dag, siger han.

- Det er meget skuffende. Vi vidste, at det ville blive svært, men vi gjorde det faktisk ret godt, siger van Dijk til det hollandske medie NOS.

I finalen søndag skal Kroatien møde enten Italien eller Spanien. De mødes torsdag i den anden semifinale i Enschede i Holland.

Finalen spilles i Rotterdam.