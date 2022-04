Ekstra Bladet i arbejderlejr: - Mere kan jeg ikke sige

DOHA (Ekstra Bladet): Tusindvis af migrantarbejdere er døde i Qatar under arbejdet med at gøre landet klar til VM. Mange dør om natten, mens de sover. Pludseligt hjertestop, hedder det.

Antagelsen er, at det ofte skyldes de voldsomme varmegrader, som især bygningsarbejderne lever under. Men myndighederne i Qatar vil ikke undersøge de mange dødsfald eller årsagerne dertil.

Antallet af døde ikke-qatarer i ørkenstaten er et sted mellem 6.500 og 15.000 siden 2010, hvor FIFA tildelte emiren VM 2022.

Da Ekstra Bladet lørdag besøgte en større migrantarbejderlejr i stenørkenen en times kørsel fra hovedstaden Doha, havde temperaturen sneget sig op på 36 grader. Det var voldsomt, men stadig langt fra de op mod 50 grader, som migrantarbejderne må arbejde under om sommeren.

De fleste lejre i Qatar er omkranset af hegn og pigtråd, og indgangene er bevogtet af vagter. Men denne lejr, som lå skjult fra vejen af en række standhaftige træer, var ubevogtet.

Artiklen fortsætter under billedet...

Det lykkedes os at komme ind i en migrantarbejderlejr langt ude i ørkenen. Foto: Lars Poulsen.

Den består af en række slidte beboelsesblokke i tre eller fire etager. Der er aircondition. Det kunne vi både høre og se. Det er et fremskridt i forhold til de lejre, vi besøgte for ni og syv år siden.

Der var ikke meget liv på grusvejene. De fleste af de op mod 10.000 arbejdere var på job. Tilbage var aften- og natholdet og de holdt sig fornuftigt inde i skyggen.

Det er de her mennesker, som siden 2010 har knoklet med at bygge veje, broer, en lufthavn, otte stadioner, en metro, hoteller, træningsanlæg og al mulig anden infrastruktur for at sheikerne i diktaturstaten Qatar kan sole sig i rampelyset som vært for verdens største sportsarrangement. Sportswashing på allerhøjeste niveau.

Livet i lejren er en voldsom kontrast til aftenen før i kongrescentret i Doha. Her var 2000 festklædte fodboldpinger samt emiren og regeringsmedlemmer samlet til VM-lodtrækningen. Bagefter var der fest for de mange indbudte med voldsom høj musik og klirrende glas.

Artiklen fortsætter under billedet...

2000 festklædte pinger var samlet til VM-lodtrækningen. Foto. Lars Poulsen.

Hele kongrescentret var indhegnet og bevogtet af talstærkt politi. Den røde løber var stor som en fodboldbane, og de mange ventende limousiner af den dyreste slags var linet op hele vejen ned langs bygningen.

Når man ser disse voluminøse FIFA-arrangementer, kan man undre sig over, at det i grunden jo blot handler om fodbold og en fodboldturnering. Alligevel er opsætningen, som er det verdens ledere, der er forsamlet.

Millioner af kroner bliver brændt af på blot et par dage. Men det er ingen hemmelighed, at den tidligere præsident Sepp Blatter anså FIFA for at være en supermagt på lige fod med USA, Kina og Rusland. Den nuværende præsident Gianni Infantino følger linjen. Det lykkedes ham på pressemødet efter FIFA-kongressen i torsdags at nævne sig selv, Nelson Mandela og Gandhi i en og samme sætning.

Ude i lejren i den barske ørken bød migrantarbejdere os ind i skyggen.

Artiklen fortsætter under billedet...

Der var 36 grader, så det handlede om at at finde skygge. Foto. Lars Poulsen.

Vi talte med to indiske mekanikere, som har været i Qatar i henholdsvis otte og 16 år. De arbejder hele ugen bortset fra fredag, og de bor i en blok med fire mand i hvert værelse.

De fik deres løn til tiden og var tilfredse med deres arbejdsforhold.

- Bedre end Indien, sagde veteranen med de 16 år i Qatar.

De var i gang med at fikse motoren på en af de hvide busser, som dag og nat fragter migrantarbejderne til og fra arbejdspladserne på de store byggerier i Doha.

I en anden beboelsesblok mødte vi en gruppe bygningsarbejdere fra Bangladesh. Deres talsmand, som var iført en AC Milan-trøje, har været seks år i Qatar. Hjemme i Bangladesh var han kone, en søn og en datter. Han håbede, at han til sommer kan komme hjem og besøge dem.

Artiklen fortsætter under billedet...

Manden i Milan-trøjen har kone og to børn i Bangladesh. Han håber at kunne besøge dem til sommer. Foto: Lars Poulsen.

Han viste os ind i den ramponerede boligblok, hvor der kun trængte meget lidt lys ind gennem de minimalistiske vinduer. På grund af de meget små værelser, var gangen fyldt med kasser med tøj og anden habengut.

- Vi får vores løn, og vi får tilskud til huslejen. Men vi skal selv stå for vores mad. Mere kan jeg ikke sige, forklarede han.

Og han er langt fra den eneste migrantarbejder som lægger bånd på sig selv. Der har det seneste år været en række eksempler på, at migrantarbejdere, som har kritiseret forholdene i Qatar, er blevet arresteret og idømt fængselsstraffe.

Offentlig kritik er ikke tilladt. Ytringsfrihed er ikke eksisterende i Qatar.

