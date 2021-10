Ekstra Bladet i Qatar

Siden coronaen brød i begyndelsen af 2020 har kun meget få journalister fået lov til at rejse ind i Qatar, som om 13 måneder er vært for VM i fodbold.

Derfor har det været umuligt at undersøge om forholdene for de omkring to millioner migrantarbejdere er blevet forbedret. Sådan som myndighederne i Qatar gentagne gange har lovet. Der er vedtaget reformer på flere områder, men kritikere påpeger, at de ikke er blevet implementeret i tilstrækkelig grad.

Nu er det efter mange måneders forarbejde lykkes for Ekstra Bladet at få adgang til Qatar. Det er sket med hjælp fra den internationale fagforening, Building Workers International, BWI, som i den kommende uge skal inspicere forholdene på flere af de kommende i alt otte VM-stadioner.

Migrantarbejdernes boligforhold indgår ligeledes i BWI’s omfattende inspektioner, som finder sted i samme uge, som det danske landshold kan kvalificere sig til slutrunden. Den spilles normalt i sommermånederne, men på på grund af varmen i Qatar skal VM spilles i november-december næste år.

Det seneste års tid har mange fangrupperinger i Europa skabt ny opmærksomhed omkring migrantarbejdernes forhold i Qatar. Aktionerne er også smittet af på flere landshold, som med budskaber på t-shirts har markeret sig i forhold til styret i Qatar.

Mest markant har det norske landshold været, mens vores eget hold under ledelse af Kasper Hjulmand blot en enkelt gang, og kun i ganske kort tid, lod sig fotografere i en t-shirt med budskabet Football supports change. Det kan oversættes til: Fodbolden støtter forandringer. Det var ikke noget, der væltede verden, men dog trods alt en markering. Om det gjorde indtryk i Qatar, finder vi ud af i den kommende uge.

Den spage danske protest. Foto: Kim Price/Ritzau Scanpix

Desuden har DBU og de øvrige nordiske fodboldforbund sendt indtil flere breve til FIFA med opfordring til at presse VM-værterne til at gøre mere for at forbedre forholdene for migrantarbejderne, der siden 2010 har slidt og slæbt i den bagende varme for at gøre ørkenstaten klar til at huse verdens største idrætsbegivenhed.

Undervejs er mange tusinde døde. En rapport fra Amnesty International slog i august fast, at 15.000 migrantarbejdere er døde siden 2010, hvor FIFA til en hel fodboldverdens overraskelse gav VM til den lille Golfstat.

I rapporten kritiserede Amnesty magthaverne i Qatar for ikke at undersøge årsagerne til de mange dødsfald blandt ofte helt unge migrantarbejdere.

Hjulmand går imod FIFA