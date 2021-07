Ekstra Bladets ekspert smadrede 154.000 konkurrenter

Frederik Ingemann vinder førstepræmien på 75.000 kroner og et bordfodbold-bord i EM-manager. Han fortæller om succesen, og hvorfor det ikke blev hans Ekstra Bladet-hold, der vandt

Han har sat en tyk og fed streg under, at han er eksperten.

Frederik Ingemann, der giver Ekstra Bladets læsere masser af manager-råd i optakter, har vundet Holdet.dk's EM-manager og er blevet 75.000 skattefrie kroner samt et bordfodbold-bord rigere.

- Det er helt sindssygt. Det er næsten umuligt at vinde, fordi der er så mange med og så få runder.

- Jeg har faktisk svært ved at tro på det. Når man går så meget op i managerspil, som jeg gør, så er det en stor drøm at vinde, siger eksperten, der har set samtlige 51 kampe.

Ingemann havde ni hold. Det var holdet 'Benelux', der dog naturligvis sluttede uden belgiske og hollandske spillere, der vandt.

Foto: Holdet.dk

Afgørende beslutning

For første gang under slutrunden topper Ingemann spillet, hvor der er 154.389 hold med. Han vinder med sølle 8.136 point ned til nummer to.

- Det er fuldstændig latterligt tæt. Man kan sige, at tredje- og fjerdepladsen er et halvt gult kort efter mig. Det er så små marginaler, at man ikke engang kan kalkulere med dem.

- Allerede inden semifinalen havde ham, der lå nummer et før, gået stærkt ind på England og Sterling. Jeg var også meget på England, men var nødt til at finde en vej uden Sterling. I finalen, da startopstillingerne kom, havde jeg råd til at fjerne Saka og få Trippier ind.

Ingemann hentede Trippier lige inden finalen, og det gav pote. Foto: John Sibley/Ritzau Scanpix

Trippier leverede en assist efter to minutter og scorede derfor 50.000 point. Ham, der førte, havde ikke Atlético-backen, og det var dermed en af de afgørende beslutninger.

- De spillere, der har været bærende for mig, har jeg også anbefalet i mine optakter.

- Emil Forsberg har måske størst aktie i min sejr. Jeg har ikke stillet mig tilfreds med en defensiv midtbanespiller fra et af de store lande, men i stedet opsøgt de spillere, der kunne give noget ekstraordinært.

Eksperten havde masser af tabende englændere på sit hold i finalen, men hev alligevel sejren hjem. Foto: Holdet.dk

- Hvorfor vandt dit Ekstra Bladet-hold ikke?

- Ja, altså... Jeg har valgt spillere, som jeg har anbefalet i mine optakter. På det hold, der så vandt, er navnene blevet blandet lidt anderledes. Det hold, der vandt, havde ikke Kane i gruppespillet.

- Jeg hoppede først på ham, da han scorede to mod Ukraine, men der er vel ret beset ikke en god grund til, at han ikke scorede i gruppespillet. På den måde skal man have marginalerne med sig.

- Har du så kun givet Ekstra Bladets læsere de næstbedste råd?

- Nej, de har fået de bedste. De bærende spillere har alle været med i optakterne.

Ingemanns top-placeringer Vuelta-manager 2015: Vinder

Tour-manager 2017: Nummer tre

VM Håndbold-manager 2017: Nummer tre

Giro-manager 2020: Nummer tre

EM-manager 2020: Vinder

- Hvordan skal 75.000 skattefrie kroner bruges?

- Det har jeg ikke turde overveje. Jeg ville ikke tage glæderne på forskud, men jeg glæder mig mest til, at jeg skal have plads til bordfodbold-bordet i lejligheden.

- Da EM begyndte sagde min kæreste, at hvis jeg ligefrem vandt, kunne få lov til at stille det i lejligheden. Der har jeg selvfølgelig tænkt mig at tage hende på ordet.

- Siger du så op som Ekstra Bladets managerekspert?

- Nej, jeg har ambitioner om, at hvis ikke jeg skal vinde, så skal Ekstra Bladets læsere vinde de kommende spil.