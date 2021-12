Elkjær hylder Høgh: - Bekymrede sig om alle

Den tidligere landsholdsangriber fortæller, at Lars Høgh var med til at skabe god stemning på landsholdet

En dansk fodboldlegende er gået bort.

Onsdag aften sov Lars Høgh stille ind efter længere tids kræftsygdom med sin hustru ved sin side. Han blev 62 år.

Den seneste tid er han blevet hyldet på flere Superliga-stadioner og blandt andet også optaget i Hall of Fame.

Preben Elkjær mindes sin tidligere landsholdkollega. Foto: Henning Hjorth

I Champions League-studiet onsdag på TV3+ fortalte Preben Elkjær, hvordan han husker Høgh.

- Først og fremmest var han en fremragende målmand med over 800 kampe for OB. På landsholdet, mens jeg spillede der, var han en fantastisk person, for ud over fodbolden var han en mand, der bekymrede sig om, at alle havde det godt.

- Han var en af dem, der var med til at skabe den gode stemning, og hvis nogen var lidt triste eller ikke lige havde fået tingene til at køre, så sad Lars ved siden af ham og snakkede med ham. Jeg kan ikke forestille mig, der findes et menneske, der ikke vil sige, at Lars Høgh var fantastisk.

Kort efter nyheden om Lars Høghs død begyndte fans at mindes den afdøde målmand ved OBs baner.

Lars Høgh tabte kampen til kræft, men vandt danskernes hjerter. Foto: Lars Poulsen

Den tidligere målmand blev danmarksmester med OB tre gange og nåede at spille otte kampe for Danmark - to af dem faldt under VM i 1986.

Nekrolog: Høghen er fløjet