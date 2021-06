Elkjær: Vi har en kæmpe fordel

Preben Elkjær er ikke i tvivl om, at Parken kommer til at spille en afgørende rolle for det danske landshold

Når det danske landshold næste lørdag starter deres EM-turnering mod Finland i København, så er det med en kæmpe fordel. Det mener landsholdslegenden Preben Elkjær.

- Vi har en kæmpe hjemmebanefordel. Det ved jeg, det er. Jeg har selv spillet i Parken, og det er bare et specielt sted for en dansk fodboldspiller. Det giver måske 15 procent mere, at man er foran det danske publikum i trygge rammer, siger Elkjær til Ekstra Bladet til Viaplays pressemøde inden EM.

Det unikke format til denne EM-slutrunde, som afholdes i 11 lande, gør, at der er stor forskel på, hvor langt de forskellige landshold skal rejse under gruppespillet.

Danmarks modstander i gruppen Belgien skal f.eks. rejse næsten 3000 kilometer for at spille sine tre gruppekampe, imens det danske landshold kan blive i landsholdslejren i Helsingør, og det kommer til at gøre en forskel, fortæller Preben Elkjær.

- Det kommer til at betyde meget. Landsholdet kan tage op til Helsingør og forberede sig under vante forhold. Du skal ikke hoppe fra hotel til hotel, i stedet sover du i samme seng. Du kan fokusere på en helt anden måde.

Elkjær, som skal dække slutrunden som ekspert for Viaplay, tror ikke, at det kan give ekstra pres at være på hjemmebane, der kan tynge spillerne.

- Det synes jeg ikke, det gjorde, da jeg selv spillede. Selvfølgelig er der pres på, men det er der jo altid. Det er jo et godt pres, fordi vi skal gøre vores landsmænd glade.





Foto: Henning Hjorth

Preben Elkjær nåede at score 38 mål i 69 kampe for landsholdet, men den tidligere landsholdsbomber tror, at målene bliver nødt til at komme fra flere kanter end kun angrebet, hvis Danmark skal komme langt i turneringen.- Målene kan jo komme fra alle steder, de skal bare komme, og det, ved jeg godt, lyder ret banalt. Vi har ikke set en endnu, der bare bomber den ind, så det skal formentligt komme fra flere kanter. Den måde fodbold er i dag, kan det jo også være en forsvarsspiller, der scorer, siger Elkjær og fortsætter:

- Jeg synes, vi spiller godt offensivt fodbold, men det, synes jeg, er fordi, at holdet er en enhed. Vi forsvarer med 11 mand og angriber med en seks-syv mand. Det er måden, fodbolden bliver spillet nu. Du vinder ikke denne turnering, hvis du ikke spiller sådan.

