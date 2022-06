EM 92-heltene: 30 år efter kan de endelig juble igen

I anledningen af 30-års jubilæet for den danske EM-triumf i 1992 mødtes en flok EM-helte til kanalrundfart i Københavns kringlede kanaler.

Med champagne og kolde øl i hænderne mindedes spillerne de gode gamle dage, hvor 100.000 ellevilde fans jublende tog imod dem på Rådhuspladsen efter EM-sejren den 26. juni 1992.

Men jublen og den landsomfattende opbakning er heldigvis tilbage, og det vækker glæde hos de gamle EM-legender.

- Dét, landsholdet giver nu, er energi til hele nationen, siger den gamle landsholdsangriber Flemming Povlsen til Ekstra Bladet på kajen ved Gammel Strand til fejringen af 30-års jubilæet.

Flemming Povlsen (tv) på kajen før kanalrundfarten. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Jeg er så glad for, at andre generationer nu også oplever, at landsholdet laver gode resultater. Det har en enorm betydning for alle. Også for dem der gerne vil spille fodbold i fremtiden. De har brug for nogle gode rollemodeller.

- Skal lige vinde først

Landsholdets nuværende succes har også gjort indtryk på EM 92-anføreren, Lars Olsen.

- Den eufori, vi oplevede i de 14 dage i Sverige dengang i 92, er heldigvis kommet tilbage til Danmark. Jeg har været i Parken til de sidste par kampe, og det er fantastisk at se, at der igen er kommet liv på tilskuerpladserne.

Lars Olsen (nummer to fra højre) til 30-års jubilæum på Gammel Strand i København, her i selskab med blandt andre John Sivebæk og Jim Stjerne Hansen. Foto: Tariq Mikkel Khan

Dog vil han ikke uden videre drage paralleller til EM-sejren i 92.

- Jeg kan jo være lidt fræk og sige, at de lige skal vinde først, griner Lars Olsen.

Bedste siden 92

På kajen ved kanalrundfartsstarten kan John “Faxe” Jensen også glæde sig over de danske landsholdsdrenges præstationer.

- Euforien og nationalfølelsen, som alle får omkring det her hold, synes jeg er enorm fed, siger han.

John "Faxe" Jensen stiger ud af DBU's landsholdsbus til 30-års jubilæum. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Vi har oplevet det inde på banen, og nu står vi på sidelinjen og kan følge med udefra. Det er næsten ubeskriveligt, og der er mange følelser involveret.

Tilbage hos Flemming Povlsen runder den tidligere Borussia Dortmund-spiller samtalen af med en klar og tydelig konklusion.

- Landsholdet er absolut større lige nu, end det har været siden 1992. Så til dem, der stadig har EM-trøjerne med teksten "vi skal ikke hjem, vi skal videre" - I kan godt begynde at finde trøjerne frem igen.

