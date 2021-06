EM-bøn: - Fortvivlet over ny lov

Pernille Harder er fortvivlet over ny lov i Ungarn mod homoseksuelle - og hun opfordrer til, at UEFA ikke giver landet flere EM-kampe

Med 55.662 tilskuere til den første kamp og 55.998 til den anden kamp har Puskas Arena i ungarske Budapest som det eneste stadion ved EM kunnet udnytte den fulde kapacitet.

UEFA har været så begejstret over det fyldte stadion i Budapest, at man overvejer at flytte semifinaler og finale væk fra London, hvor coronarestriktionerne fortsat er så skrappe, at det er svært for udenlandske tilskuere at komme ind.

Nu kommer danske Pernille Harder imidlertid med en opfordring til ikke at flytte kampene til Budapest.

- Fortvivlet over at se, at det ungarske parlament har vedtaget en ny anti-LGBT-lovgivning denne uge, der kriminaliserer uddannelse og reklame for LGBT-indhold til unge, skriver Harder på Twitter.

Pernille Harder og kæresten til et årsprogram på TV2. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Vi, LGBT-samfundet, er folk. Vi er mennesker. Vi fortjener retten til at blive behandlet som alle andre.

- Mine tanker er hos folket i Ungarn, men især de forskellige LGBT-samfund i landet. Fodboldverdenen har endnu en mulighed for at træde frem.

- Jeg håber, at UEFA vil tage det alvorligt og genoverveje at flytte flere EM-kampe til Budapest. Ligeværdigt spil?, lyder det fra Harder, der ledsager beskederne med regnbueflag.

I Tysklands seneste kamp stillede Manuel Neuer op med regnbuefarver på anførerbindet, men her åbnede UEFA en disciplinærsag mod ham - der dog hurtigt blev droppet.