EM-feber: Danskere og belgiere hylder Eriksen

Solen skinner og temperaturen nærmer sig de 30 grader, men det er ikke kun det varme vejr, der er ved at få Nyhavn til at koge over.

Det er de danske og belgiske EM-fans, der varmer op til kampen senere.

Se videoen, hvor du kan mærke den festlige stemning i Nyhavn ovenover.

Selvom de belgiske fans også er til stede, er det de rød hvide farver der dominerer. Foto: Emil Agerskov

Danske og belgiske fans fester sammen ved vandet, i hvad der er én stor hyldest til Christian Eriksen.

Side om side skriger, synger, tramper og råber de Eriksens navn. Der er ikke meget fjendskab at spore mellem fansene i festen, inden kampen begynder klokken 18.

De belgiske fans er tilstede med et banner, hvor der står 'Belgium loves you Christian'.

Foto: Emil Agerskov

Det lover også godt for festen i Parken, hvor Danmark møder Belgien. En ændring i corona-restriktioner betyder, at 9.100 fans mere end forventet kan få lov at nyde kampen fra tribunerne.

Det skabte lidt af et billetkaos da de ekstra billetter til braget i Parken blev sat til salg - læs mere om det her: Billetkaos til Danmarks sidste EM-kampe