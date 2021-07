EM-fest i supermarkedet

Herboende italienere har nydt at følge EM i Danmark - og de havde gerne set Kasper Hjulmands tropper som finale-modstanderen

Selvom Danmark er ude af EM, lever fodboldstemningen stadig højt herhjemme.

Især i det italienske supermarked Supermarco i Sydhavnen i København.

Og det er der selvfølgelig en åbenlys grund til.

De italienske medarbejdere har spændt fuldt med igennem hele EM og er nu ekstatiske over. at deres landshold står i finalen.

26-årige Francesca Giannini har studeret i Danmark det sidste år, og den seneste måned har været en fest.

Hun har nydt muligheden for se EM omringet af forskellige nationaliteter. Og at Italien er gået hele vejen til guldkampen på Wembley, er selvfølgelig prikket over i'et.

- Det har været meget rørende og meget spændende, fordi vi ikke rigtig troede på på det i starten, fortæller hun.

- Jeg har følt meget støtte fra andre lande, især her på arbejde. Danskerne støttede os, når vi spillede, og vi støttede dem, når Danmark spillede.

Francesca Giannini havde håbet på en dansk italiensk finale, men sådan skulle det desværre ikke gå. Foto: Kenneth Meyer

Francesca er glad for, at hendes landshold står i finalen, men der er dog én ting, der kunne gøre følelsen endnu mere fantastisk.

- Det ville have været bedre, hvis det var Danmark, vi mødte i finalen. Især når man er her. Det ville jo have været en fest, uanset hvem der vandt.

Francescas kollega Sarah Ippolito har også fulgt sit Italien tæt fra sin danske base, og det har været en god oplevelse.

- Det er virkelig fedt, man mærker den italienske 'vibe', selvom du er i udlandet, siger hun.

26-årige Sarah Ippolito har boet i Danmark i halvandet år. Foto: Kenneth Meyer

Hun håber på en sejr til Italien søndag aften, men tør ikke at sige for meget.

- Jeg håber. Jeg vil ikke sige noget, hvis det nu bringer uheld, men vi vil gerne vinde, også for Danmark, de fortjener det, fortæller hun.

I Supermarco er der stor fodboldstemning. Foto: Kenneth Meyer

Brexit skal ikke vinde

De danskere, Ekstra Bladet fik fat på, håber også på Italiensk sejr.

65-årige Peter Schultz har en klar grund til, at han synes, det er Italien, der skal tage trofæet hjem.

- Brexit skal ikke have lov til at vinde, meddeler Peter Schultz kontant.

- Det er mest det, men Italien spiller også bedst, uddyber han om sin begrundelse.

Til dagligt er Peter Schultz selvstændig. Foto: Kenneth Meyer

Trine Fjalland håber for familiens skyld, at Italien står tilbage som sejrsherre.

- Jeg har italienske familiemedlemmer, så vi hepper med dem.