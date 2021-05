EM-fest udenfor: Så mange må komme ind her

'De gældende restriktioner gør, at det ikke er muligt at lave storskærmsvisning på Rådhuspladsen og andre fanarrangementer i byen, som det ellers var planlagt'.

Sådan lyder det i en pressemeddelelse forud for EM-slutrunden, der starter 11. juni.

Det er til gengæld lykkedes at stable to fanzoner i København på benene: En ved Ofelia Plads og en ved Øksnehallen.

- Vi er rigtig glade for, at vi i tæt og godt samarbejde med myndighederne har fundet en løsning for afvikling af både storskærmsvisninger og aktiviteterne på Ofelia Plads, der overholder retningslinjerne for større, udendørs events, siger Lene Kryger, der er Managing Director for EURO 2020 i København.

Grafik: Andreas Normann

De regner med at kunne lukke 3000 mennesker ind på Ofelia Plads, 500-1000 mennesker ved storskærmsvisninger og op til 1200 mennesker ved Øksnehallen

Football Village ved Ofelia Plads er ellers udstyret med madboder, strandbarer, og fodboldbaner, men hensynet til corona-restriktionerne kommer først.