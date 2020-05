EM-festen i København kan vokse: - Telefonen er åben

Det lykkedes med hiv og sving at blive enige, så København også næste år kan lægge græs til fire EM-kampe, men ikke alle byer har givet grønt lys endnu. Derfor skal kampene måske fordeles på de eksisterende værter som eksempelvis den danske hovedstad.

Som UEFA-præsident Aleksandar Ceferin sagde i sidste uge:

- Vi har haft samtaler med ni byer, og alt er på plads. Med tre byer har vi nogle udfordringer. Så vi vil diskutere videre. I princippet vil vi gøre det i 12 byer, men hvis ikke, er vi klar til at gøre det i ti, ni eller otte, sagde han til BeIn Sports.

Det irske medie Extra skriver, at Dublin kan blive en af de byer, der skal tage en eller flere ekstra kampe. Spørgsmålet er, om det også gælder København.

Både Parken Sport & Entertainment og DBU oplyser, at de endnu ikke har hørt fra UEFA. Hvis muligheden byder sig, er førstnævnte dog lutter ører.

- Der er to ting i det: et 'kan' og et 'vil'. Vil? Ja, det kunne vi sikkert godt, hvis det kan lade sig gøre. Vi har lige været gennem en lang periode, hvor alle parter skulle blive enige om en stor kabale, siger kommunikationschef Jes Mortensen til tipsbladet.dk.

Han henviser til, at EM i Danmark var i fare, fordi det falder sammen med Tour de France, som begynder i København i 2021.

- Mange sagde, at det burde nemt kunne lade sig gøre, men det her viser, at det ikke er så nemt endda. Vi var også godt klar over, at andre byer havde vanskeligheder. Vi har ikke hørt noget til det endnu, men vi tager gerne en snak, hvis det bliver aktuelt. Telefonen er åben.

Parken vil altså gerne, men kan den også? Det afhænger af mange faktorer, ikke mindst datoerne. For der er allerede sat bestemte dage af til EM, og hvis der skal sættes flere af, skal Parkens have plads til det i kalenderen.

- Det skal være mere konkret i forhold til datoer, før vi kan sige, om vi kan. Hver kamp til EM svarer stort set til en europæisk finale; derfor er det et stort setup at smide en ekstra kamp ind. Vi har aftalt datoer, hvor UEFA rykker ind og ud, og det er ikke sådan lige at rykke om på, siger Jes Mortensen.

Hos DBU ser de tiden an.

- Vi håber, at de 12 værtsbyer fortsat vil huse den fantastiske fodboldturnering Euro 2020, så så mange i Europa som muligt får glæde af fodboldfesten. Hvis det skal fordeles på færre byer, vil vi forholde os til det, når UEFA melder noget ud, siger kommunikationschef Jakob Høyer.

De tre byer, der endnu ikke har bekræftet, om de kan gennemføre deres værtskaber, er ifølge RTE Bilbao, Rom og Amsterdam. Det vil sige, at de ni, der har takket ja til EM-kampe i 2021, er Baku, Bukarest, Budapest, Dublin, Glasgow, København, London, München og Skt. Petersborg.