EM-håb: S åbner for flere tilskuere

Flere af Folketingets partier har på det seneste givet udtryk for, at man bør se på muligheden for at tillade endnu flere tilskuere til de forestående EM-kampe i Parken.

Med de nuværende coronarestriktioner kan 15.900 mennesker overvære de fire EM-kampe i Danmarks nationalarena.

Men det er ikke kun partierne uden for regeringen, som gerne ser flere på lægterne til EM-festen. Socialdemokratiets idrætsordfører, Malte Larsen, forsøger også at trække i den retning.

- Jeg er ved at undersøge, om det kan lade sig gøre. Vi er jo heller ikke interesseret i at have noget som helst lukket ned, hvis ikke det er nødvendigt, siger han.

- Omvendt har vi også respekt for det, sundhedsmyndighederne siger. Så det kræver lige den afklaring.

- Personligt er jeg bestemt positiv over for at give fodbolden de bedste rammer for at få en fornuftig folkefest.

Den udmelding glæder Venstres idrætsordfører Stén Knuth, som i sidste uge manglede opbakning fra regeringspartiet til det arbejde.

- Hvis socialdemokraterne er kommet der til nu, så er det rigtig fint. Der var de ikke i fredags, da vi diskuterede det her i epidemiudvalget, siger han.

Han har mandag sendt en henvendelse til kulturminister Joy Mogensen, hvor han beder hende genoverveje sin position i forhold til sagen.

Blandt andet mener han, at alle færdigvaccinerede burde kunne komme ind, fordi de ikke udgør en risiko, ligesom Brøndbys ellers løsslupne mesterskabsfejring for nylig viste sig ikke at blive en supersprederbegivenhed.

Danmarks første EM-kamp i Parken er på lørdag mod Finland, mens holdets sidste gruppekamp spilles 21. juni. Med andre ord skal der ske noget hurtigt, hvis Dansk Boldspil-Union også skal nå at sælge billetter til fans.

Hvor hurtigt Malte Larsen kan få en afklaring, ved han ikke.

- Det findes der ikke et entydigt svar på, tror jeg. Men jeg er i hvert fald i gang med at påvirke dem, som jeg skal påvirke, lyder det fra idrætsordføreren.

Spørgsmål: Er det Sundhedsstyrelsen, som skal afklare det for jer?

- Det går jeg ud fra, at det er. Der skal en tommelfinger op eller ned fra dem til, og der skal vel også regnes på et teoretisk forøget smittetryk i den sammenhæng. Det kræver en sundhedsmæssig afklaring, lyder det fra Malte Larsen.

Der er indkaldt til forhandlinger i Justitsministeriet onsdag, hvor yderligere genåbning er på dagsordenen - herunder også muligheden for flere tilskuere til EM-kampene.

Stén Knuth ved heller ikke, om en kapacitetsforøgelse kan komme i stand i tide inden lørdagens kamp. Det afhænger af, hvor lang tid sundhedsmyndighederne skal bruge for at vurdere forslaget.

Til gengæld bør der ikke fra politisk side bruges lang tid på at vedtage det, såfremt sundhedsmyndighederne giver grønt lys.

- Vi har før set, at man hastelovgiver inden for få dage. Så det kan rent faktisk godt lade sig gøre i politik, at det kan gå lidt stærkt, siger Venstres idrætsordfører.

- Men det handler selvfølgelig også om sundhedsmyndighederne. Og i det øjeblik, de har noget til os, vil vi kunne træffe en afgørelse ret hurtigt.

Ud over Danmarks tre gruppekampe ved EM skal Parken også lægge græs til en ottendedelsfinale. Den kan Danmark dog ikke blive en del af.