EM-hårdknude: Klager over Danmark

2500 russiske fodboldfans får ikke lov til at se fodbold i Danmark under EM

Det kan meget vel vise sig, at gruppekampen mod Rusland 21. juni bliver afgørende for, hvem der kommer videre til 1/8-finalen ved det nært forestående EM i fodbold.

Både for Danmark og Rusland.

Derfor er det set med danske briller meget fint, at kampen skal spilles i Parken, OG at russerne i skrivende stund ikke får lov til at få så meget som en eneste fan med på tribunerne.

Heller ikke selvom både Finland og Belgien får fans med til København i de foregående kampe.

Det skriver flere russiske medier onsdag.

Årsagen er naturligvis coronapandemien og det faktum, at man som russer ikke bare kan rejse ind i Danmark som følge af de nuværende rejserestriktioner, der er individuelle og afhænger af, hvilket land du kommer fra.

Aktuelt er Rusland i den orange gruppe af lande, og at rejse Europa rundt for at se EM i fodbold sidestilles med turisme. De danske myndigheder har besluttet, at man ikke vil lukke turister fra orange lande ind i Danmark. Endnu.

Og derfor heller ikke russiske fodboldfans.

'Ekstremt bekymret'

Det har selvsagt fået det russiske fodboldforbund i gang og rettet henvendelse til det europæiske fodboldforbunds executive director, Martin Kallen.

Her udtrykker generalsekretær Aleksandr Alaev bekymring over de danske myndigheders beslutning.

- RFU (det russiske fodboldforbund, red.) er ekstremt bekymret over, at det er umuligt for russiske fans, der har købt billet, at komme ind og se kampen i Danmark 21. juni.

- Baseret på ovenstående beder vi jer omgående undersøge muligheden for at tillade fans at komme til kampen og foreslå en mekanisme, der løser denne situation, står der i brevet, som Sport Express er kommet i besiddelse af.

Samtidig har EU’s ministerråd anbefalet regeringerne i EM-værtslandene – altså inklusive Danmark – at give adgang til de fodboldfans, der er vaccineret med vacciner godkendt af EU.

Dog er mange russere vaccineret med russiske vacciner, der ikke er på EU’s liste. Og så er de lige langt.

Til sammenligning spilles der syv kampe i Skt. Petersborg under EM. Her får alle fodboldfans lov at komme til, så længe de har billetter, et fan-id samt en negativ coronatest.

Til Ekstra Bladet meddeler UEFA, at sagen er videregivet til det danske udenrigsministerium.

EM spilles i 11 europæiske byer 11. juni-11. juli. I København er der adgang for 11.000 tilskuere, men det varierer fra by til by.

Skt. Petersborg og Baku har bekræftet, at deres stadionkapacitet bliver fyldt halvt op, mens man i Budapest fylder op til sidste sæde.

Amsterdam, Bukarest, København, Glasgow, Rom og Sevilla har en kapacitet på mellem 25 og 45 procent.

London, hvor finalen skal spilles, har bekræftet, at man ligger på 25 procent, mens München er på 22 procent af kapaciteten.