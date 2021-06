EM-jubel: Her får hun sit livs chok

Official var ikke klar på den ungarske jubelscene, der tog fusen fuldstændig på hende

Hun lignede et kort sekund det eneste menneske i Budapest, der ikke var røget op under tagryggen i ekstase over det mål, Ungarn netop havde scoret mod Frankrig i lørdagens tidlige EM-kamp.

Mens hele Ferenc Puskás Arena sydede og kogte, mens målscorer Fiola tonsede ud mod hjørneflaget, sad hun stille på sin plads ved et bord på den anden side af afspærringerne.

Det varede ikke længe.

Fiola hoppede over, som var der kommet fjedre i støvlerne, og så stod han foran hende.

I en kombination af ekstase, jubel og puls 220, hamrede han næverne i bordet og ryddede derefter samme bord for vandflasker.

Og så var det slut med ro hos den stakkels kvinde, der i ren refleks spærrede øjnene op og tog hænderne op, som var hun på vej ind i en boksekamp og forventede at få et par på hovedet.

Straks blev Fiola omringet af sine holdkammerater, der centimeter fra kvinden jublede, så hendes bord nær var væltet, mens jublende ungarske fans bag hende nær var skvattet ned fra tribunen.

Se den spektakulære jubelscene over artiklen.