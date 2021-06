EM-krisemøde: Corona-kaos vokser

En ulykke kommer sjældent alene. Det må det svenske EM-hold sande i disse timer.

For efter at en af holdets største profiler, Juventus-spilleren Dejan Kulusevski tidligere tirsdag blev testet positiv for coronavirus, så kom der tirsdag aften endnu en positiv test i truppen.

Denne gang er det Bologna-spilleren Mattias Svanberg, der er testet positiv, oplyser landsholdets pressechef, Jakob Kakembo Andersson, til Fotbollskanalen.

Svanberg, der efter meddelelsen forlod den svenske træning i en golfvogn og tog direkte i isolation, skal testes igen for at eliminere eventuelle fejl, men han var angiveligt ikke blandt fire spillere, det svenske fodboldforbund holdt ekstra øje med, da de havde været i tæt kontakt med Dejan Kulusevski. Kulusevski tog i øvrigt ikke med de øvrige, der tirsdag rejste til landsholdets EM-lejr i Göteborg.

Den anden positive test har givet landsholdsledelsen noget at tænke over. For frem til svenskernes første kamp mod Spanien - der i øvrigt må undvære anfører Sergio Busquets, der søndag aften blev testet positiv - er der kun seks dage.

Og spørgsmålet er, om de to vigtige spillere skal erstattes af andre eller blot holdes ude, så de forhåbentlig kan træde ind senere i turneringen. Holdene har mulighed for at erstatte corona-smittede spillere frem til første gruppekamp - men de erstattede spillere kan ikke genindtræde i turneringen.

Det dilemma vil landsholdsledelsen sætte sig sammen og drøfte tirsdag aften.

- De skal sætte sig ned på et møde og tænke over holdet, og om vi behøver at ændre noget i vores oplægs, siger Jakob Kakembo Andersson.

Ud over Spanien er Sveriges EM-modstandere Polen og Slovakiet.

