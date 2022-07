EM-mystik: Hvor blev de af?

UEFA har pumpet billetter ud til kvindernes EM-slutrunde og har ifølge de officielle meldinger solgt mere end dobbelt så mange som ved sidste EM i Holland for fem år siden.

Næsten 70.000 troppede op på Old Trafford for at se Englands åbningskamp mod Østrig, og der ventes fuldt hus, når Danmark i aften møder Tyskland i Brentford.

Derfor vakte det også opsigt, da der i aftes var gabende tomt på St. Mary's i Southampton, hvor der er plads til lidt mere end 32.000 tilskuere. Blot 9.146 mødte op til kampen mellem Norge og debutanterne Nordirland.

Det er i sig selv ingen katastrofe i kvindefodboldregi, men det er mystisk, fordi der forskellige udlægninger af, hvorvidt der var billetter tilbage at købe før kampstart. Ifølge det engelske medie i newspaper var der under 100 billetter til salg via de officielle kanaler et par dage før kampen.

Det stemmer dog ikke ifølge UEFA, som skriver til Ekstra Bladet, at tilskuertallet flugter med forventningerne, og at der kunne købes billetter helt frem til kick off. Hvilket også blev gjort, lyder det fra UEFA.

I så fald var interessen blot begrænset for at se EM-fodbold på sydkysten.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Billederne afslører tydeligt, at det var let at holde afstand på tribunerne. Foto: LISI NIESNER/Ritzau Scanpix

De fraværende tilskuere blev også bemærket hos norske VG umiddelbart før kampen.

- Her på St. Mary´s Stadium er der rigtig meget norsk på tribunerne, men ganske mange tomme sæder.

Og det havde de ret i. Helt præcist 23.238 tomme sæder.

De norske favoritter vandt sikkert 4-1, men Nordirland kunne trods alt glæde sig over, at de fik scoret historiens første nordirske EM-mål.

Dermed topper Norge og England Gruppe A. Et af de to hold venter sandsynligvis, hvis Danmark skulle komme videre fra gruppespillet.