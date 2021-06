EM-stjerne: De danske spillere er EM's helte

Det skulle egentlig have drejet sig om Skotlands første EM-kamp mod Tjekkiet mandag. Men allerede på første spørgsmål drejede den skotske anfører, Liverpool-stjernen Andy Robertson, emnet ind på noget helt andet: Danmark og Christian Eriksen:

- Undskyld, men før jeg lige svarer på det, så vil jeg og hele det skotske hold, efter det vi var vidner til i aftes, sende vore bedste ønsker til Christian Eriksen og hans familie.

- Jeg håber, at han, hans familie og alle de danske spillere er okay. Mit hjerte følger dem - heldigvis synes nyhederne at være en smule mere positive i dag, indledte venstrebacken.

Det havde tydeligvis gjort et stort indtryk på det skotske hold og ikke mindst ham selv - der ved ni lejligheder har stået over for ham, da Eriksen spillede i Tottenham.

De danske spillere fik stor ros af skotske Andy Robertson. Foto: Lars Poulsen

Og så kom han ellers med en stur hyldest af de danske spillere, der i hans øjne optrådte som sande helte , da Eriksen modtog førstehjælp på Parkens grønsvær.

- Måden, hvorpå de danske spillere opførte sig på banen, var en stor cadeau til dem selv. Uanset hvad der ellers sker i denne turnering, vil de for mig være dens helte, sagde Robertson.

