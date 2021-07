EM-topscorer: Hjælp, min trøje er stjålet

Danmark eksploderede i våd EM-jubel lørdag aften og nat – fuldstændig som i de forrygende dage i 1992, da Danmark forbløffede en hel verden og vandt guld i Sverige. Med en overraskende EM-topscorer i skikkelse af slidstærke Henrik ’Store’ Larsen, der har doneret en af sine trøjer fra 1992 til Euro 2020 udstillingen.

Men da EM-helten anno 1992 i dag slog et smut forbi fan-zonen på Ofelia Plads sammen med familien, var trøjen pist væk. En eller anden har stjålet den fra det skab, den hang i den container, der har været nationen rundt og nu står på Ofelia Plads.

- Det kan sgu da ikke passe. Sidst, jeg kiggede, var den der – i dag var den pist væk, fortæller Henrik Larsen.

- Jeg kontaktede vagterne, der havde opdaget det og nu har opgraderet sikkerheden. Det er nok meget fornuftigt, siger Henrik Larsen.

Men væk er den, og derfor efterlyser veteranen nu trøjen via Instagram:

’Nu kommer der et surt opstød til den person, der har lånt/stjålet denne EM-trøje fra 1992, skriver Henrik Larsen og opfordrer gerningskvinden eller måske ligefrem gerningsmanden eller mændene til at aflevere trøjen eventuelt til DBU.

Folk, der kan huske de forrygende dage og uger i 1992, vil jo vide, at vi her taler om et relikvie fra en svunden og lykkelig tid. Danefæ for fuld udblæsning, så få nu leveret den trøje retur til rette ejermand.

Den har ovenikøbet ejermandens autograf på den ene af skuldrene, og nummeret er i øvrigt 13!

- Jeg har udlånt eller doneret trøjen til Frits Ahlstrøm og det der museum, siger Henrik Larsen.

Euro 2020-udstillingen markerer 60 år med EM-slutrunder, og hovedafdelingen kan ses på Københavns Rådhus, hvor bl.a. Peter Schmeichels handsker, KIm Vilforts støvler fra finalen og selve EM-trofæet er udstillet blandt mange andre effekter.

- Der er alarm på alt og masser af vagter, siger Henrik Larsen, der altså må konstatere, at det har knebet lidt mere med sikkerheden i museums-containeren.

Henrik Larsen har scoret til 1-0 og fejres af holdkammeraterne Kim Vilfort, Brian Laudrup og Torben Piechnik. Foto: Kim Agersten/Ritzau Scanpix

Der er ikke bare tale om en EM-trøje fra dengang. Det er den, ’Store’ bar i semifinalen mod Holland, hvor han scorede to gange.

- Kun to, som han grinende tilføjer.

Burde du have lavet en tredje?

- Nej, jeg havde tre skud på mål i den turnering. Det var rigeligt, haha, siger manden, der nettede tre gange på vejen mod guldet.

- Jeg synes bare, den trøje skal retur til museet. Der er for åndssvagt, at der er en eller anden fan, der løber rundt i den. Det er da bedre, at folk kan få glæde af at se den og alle de andre ting, der er udstillet, siger Henrik Larsen.