EM-vinder chokeret over stjerne-beslutning: Naivt og kujonagtigt!

Det er ikke længere en dugfrisk nyhed, at Mesut Özil trækker sig fra det tyske landhold, fordi han mener, at han i optakten til VM blev udsat for racisme af både de tyske medier og det tyske fodboldforbund.

Kritikken af Özil opstod i første omgang, efter han og landsholdskollegaen Ilkay Gündogan poserede med den kontroversielle tyrkiske præsident Recep Erdogan.

Siden har beslutningen om at stoppe heller ikke fået mange pæne ord med på vejen. Blandt andet har Uli Hoeness ikke holdt igen, da der skulle deles verbale håndmadder ud.

Nu er det den tidligere tyske landsholdsspiller Fredi Bobic, der langer ud efter Özil. Det er dog ikke så meget selve beslutningen om at stoppe, men måden Özil meddelte sit stop på, der får kritik.

Mesut Özil valgte nemlig at bruge de sociale medier til at dele sin beslutning.

- Helt ærligt, så er det her uudholdeligt for mig. Den her anklage om racisme svarer simpelthen ikke til virkeligheden - den beskyldning har chokeret mig. Jeg synes helt ærligt, at den måde, han har valgt at stoppe på, er en smule kujonagtig, siger Fredi Bobic til Bild.

- Han kunne have givet et interview et sted, på live tv. For os fodboldspillere er reglen: 'Vær en mand og stil dig op.'

Naiv eller provokerende

Fredi Bobic anerkender, at Mesut Özil har et hjerte, der banker for både Tyskland og Tyrkiet, men han mener stadig at beslutningen om at mødes med Recep Erdogan var enten komplet naiv eller et forsøg på at provokere.

Fredi Bobic er ikke imponeret over Mesut Özils brug af de sociale medier til at annoncere sit landsholdsstop. Foto: All Over Press/pixathlon/REX

- Jeg ville tillade sådan noget fra en spiller, der er 18 eller 19 år gammel, men en spiller, der har været i spillet så lang tid, er 29 år gammel og verdensmester, han må vide, hvordan der bliver set på sådan noget.

- Hvis han ikke ved det, så er han enten total naiv - og det kan jeg ikke forestille mig - eller så er han kalkulerende, og ville være provokerende. Jeg forstår, at han har to hjerter, der banker i brystet, men uanset hvad, så må han vide, at han har et stort ansvar.

Fredi Bobic nåede 37 kampe for det tyske landshold, hvor han var en del af det hold, der vandt EM i 1996. I dag er han sportsdirektør i Eintracht Frankfurt.

