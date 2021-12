Emirens glade tjenere

Nogle er officielle ambassadører for VM-slutrunden, globale som lokale, mens andre bare lægger deres velkendte navn, ansigt og smil til markedsføringen af Qatar som VM-vært eller sportsvært i det hele taget.

Danske Peter Schmeichel og Nadia Nadim har - med store kritik til følge - for nylig lagt vejen forbi den stenrige ørkenstat, og store fodboldnavne som australske Tim Cahill, brasilianske Cafu, spanske Xavi Hernandez, hollandske Ronald de Boer samt Samuel Eto’o fra Cameroon er officielle ambassadører for VM næste år.

Stjernerne fra Qatar-ejede Paris Saint Germain med Lionel Messi og Neymar i spidsen optræder i reklamer for Qatar Airways som den naturlige genvej til slutrunden, og oven over dem alle stråler verdens formentlig største sportsbrand, fodboldikonet David Beckham.

Ifølge engelske medier har han lavet en kontrakt på ti år med Qatar, som til gengæld skal sende godt 1,3 milliarder kroner den anden vej.

Den tidligere saudiarabiske landsholdsspiller, Nawaf al-Temyog tidligere verdensmester Cafu præsenterer trofæet for FIFA Arab Cup, der afvikles et år før VM-slutrunden. Foto: Jack Guez/Ritzau Scanpix

Til gengæld skal han ikke alene forsøge at sætte spin i VM-bolden.

Han skal også sparke gang i turisterhvervet og lokke folk til at komme forbi til strandliv, ørkensafari og beundring af de himmelstræbende skyskrabere.

David Beckham, der her med rank ryg overværer finalen i FIFA Arab Cup, står angiveligt vagt om minoriteters rettigheder. Foto: Karim Jaafar/Ritzau Scanpix

En kilde tæt på Beckham, der tidligere har optrådt for PSG, har sagt til The Sun, at han ’meget stærkt tror på fodboldens kraft, når der skal bygges bro over forskelligheder’.

I den sammenhæng skulle han have betinget sig visse fremskridt på LGBTQ-fronten og en garanti for, at der kan luftes regnbueflag på tribunerne under slutrunden.

Er der to, der står sammen i international fodbold er det FIFA-præsident Gianni Infantino og Qatars Emir Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani . Foto: Karim Jaafar/Ritzau Scanpix

I det lys var det knapt så heldigt, at den egyptiske VM-ambassadør og tidligere landsholdsspiller, Mohamed Aboutrikas, som i dag arbejder som ekspert på den qatarske sportskanal beIN Sports, forleden kom for skade at sige følgende:

- Vores rolle er at stå imod over for fænomenet homoseksualitet, da det er en farlig ideologi, der er blevet ækel, og folk skammer sig ikke over det længere. De vil fortælle dig, at homoseksualitet er en menneskeret. Nej, det er ikke en menneskeret, det er faktisk imod menneskeheden.

Mohamed Aboutrika, der her viser glæde på fodboldbanen, er knap så glad for homoseksuelle. Foto: Shuji Kajiyama/Ritzau Scanpix

Udsagn, som ingen fra Qatars VM-ledelse endnu har følt trang til at imødegå.

