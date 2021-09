En bøn om vand

- Jeg håber banen bliver vandet, så vi får mulighed for at spille hurtigt, siger Kasper Hjulmand

Når Færøerne og Danmark lørdag mødes på Torsvallør i Thorshavn foregår det på kunstgræs.

Det skete også år tilbage, da Danmark spillede en udekamp mod Gibraltar, men det hører til sjældenhederne, at landskampe afvikles på kunstgræs.

- Alle vil helst spille på græs. Jeg er dog sikker på, at vi nok skal få bolden til at køre hurtigt på underlaget, siger Kasper Hjulmand, der håber på regn, så banen bliver hurtigere.

- Jeg ved faktisk ikke om det er et krav, at de skal vande banen før kampen. Men jeg håber, at den bliver vandet, så vi kan spille hurtigere på underlaget, fastslår han.

Kasper Hjulmand i den observerende rolle under den afsluttende træning. Foto: Lars Poulsen.

Udsigterne for Thorshavn lørdag tyder også på lidt regn i løbet af dagen. Men sandsynligvis ikke i de mængder, landstræneren kunne ønske sig.

Kasper Hjulmand tager ikke specielle hensyn, fordi underlaget er kunst. Han ville også have taget hensyn til spillerne, hvis det var tre kampe på græs. Han tager hensyn og sparer spillere, fordi kampprogrammet er så sammenpresset med tre kampe på seks døgn.

- Jeg har ikke spillet på kunst, siden jeg forlod FC Nordsjælland for tre år siden. Jeg vil helst spille på græs, men husker banen her på Færøerne som fin, da jeg for fire år siden spillede en U21-landskamp, siger Mathias Jensen, der har udsigt til at spille fra start ved siden af holdkammeraten Christian Nørgaard.

Thomas Delaney er en af dem, der godt kan få et hvil lørdag aften mod Færøerne. Foto: Lars Poulsen.

- For mig handler det om at gribe chancen, når jeg får den. Det var en fantastisk oplevelse at være med til EM. Jeg kan ikke forestille mig et en mere vild oplevelse, siger Mathias Jensen, der fik en mindre skade mod England i semifinalen, men nu er helt klar igen. Han sæsondebuterede mod Aston Villa i 1-1 opgøret sidste lørdag.