- En engel iblandt os

Desmond Tutu efterlod et stort indtryk, da det danske fodboldlandshold mødte ærkebiskoppen under VM i Sydafrika

En af verdens helt store personligheder og forsonere har forladt os; i den voksne alder af 90 år. Har man været så heldig at møde Desmond Tutu, glemmer man det aldrig.

Sådan har den tidligere professionelle fodboldspiller William Kvist det i hvert fald.

Han har både mødt Nobel-pristageren og ærkebiskoppen i København, men første gang var i 2010 i Sydafrika i forbindelse med VM-slutrunden i fodbold.

- Han var en magnet, og man kunne se, at folk blev fængslet og fanget af ham, fordi man kunne mærke den aura, den varme, den visdom, den glæde og den autenticitet ved at kunne være i nuet. Gid man kunne få lidt mere af den. Han var en slags engel iblandt os, siger William Kvist til Ekstra Bladet.

Når landsholdet tager til slutrunder, prøver de altid at lære lidt mere om værtsnationen. I Sydafrika besøgte de eksempelvis også townships.

Gennem Folkekirkens Nødhjælp var William Kvist selv med at til arrangere besøget. Både han og flere af landsholdskollegaerne havde læst bestselleren ‘Ingen fremtid uden tilgivelse’.

Der er godt i gang i lommekameraerne for at forevige mødet. Foto: Lars Poulsen

Desmond Tutu ejede rummet alene med sin tilstedeværelse og oprigtige nysgerrighed.

- En mere smilende og nysgerrig mand findes nærmest ikke. Han har en særlig aura omkring sig og kunne når som helst bryde ud i et kæmpe smil eller grin. Han var rolig og varm, og man kan kunne mærke på de folk, han havde omkring sig, at han på mange måder var en god bedstefar. Men samtidig vis og klog.

- Jeg tror, at det slog mange, der mødte ham, at han var en mand, der havde været med til at samle og forsone et land, hvor der er sket så mange uhyrligheder og umenneskelige ting. Og reelt set blev han endnu mere menneske af det. Han troede mere på mennesket.

- Altså, da vi mødte ham med landsholdet, spurgte han nærmest mere ind til os, end vi kunne til ham. Fordi han var nysgerrig, erindrer Kvist.

- Han havde den evne, som er sjælden nutildags, at hvert møde var noget særligt, og hvert menneske havde en værdi. Han var generøs med sin tid og fuldt ud til stede. Jeg har mødt mange toppolitikere og erhvervsfolk, hvor man godt kan mærke, at de bare spørger for at ‘smalltalke’ og komme igennem, men det var det modsatte med ham.

Patrick Mtiliga, Dennis Rommedahl og Mikkel Beckmann (ryggen til) har scoret nogle af de forreste pladser. Stephan Andersen, Daniel Agger og Jakob Poulsen holder sig også til. Foto: Lars Poulsen

- Han var oprigtig nysgerrig og oprigtigt interesseret i, at vi fik et godt ophold i Sydafrika. Der stråler han som en engel blandt os andre.

- Desmond Tutu er et eksempel for os alle at følge. Også med den verden, vi lever i i dag, hvor alt skal gå så stærkt, og vi hurtigt kommer i konflikt. Han var et stort forbillede. Jeg tror, at alle fik den opfattelse af, at der var noget større i Sydafrika end kun fodbold, siger William Kvist.