En epidemi af korsbåndsskader plager kvindefodbold og VM

Den internationale presse taler om de mange korsbåndsskader i fodbold for kvinder som intet mindre end en epidemi.

Ved dette års VM-slutrunde sidder nogle af verdens allerbedste spillere ude, mens de venter cirka 12 måneder på at komme sig efter den tidskrævende skade.

Den engelske holdkaptajn Leah Williamson og hendes holdkammerat Beth Mead måtte melde afbud. Frankrig mangler Marie-Antoinette Katoto og Delphine Cascarino. Holland spiller uden Vivianne Miedema. For bare at nævne nogle af de største stjerner.

Ifølge den amerikanske avis The New York Times har knap 60 spillere i de fem bedste europæiske ligaer revet deres korsbånd over alene i denne sæson.

Annonce:

'Man bliver brudt helt ned'

Frederikke Thøgersen er en af de danske spillere, der selv har fået epidemien at smage. Hun er tilbage på landsholdet og med ved VM efter næsten et års skadespause. Ifølge hende selv som en bedre spiller efter en krævende skadespause.

- Man bliver brudt helt ned, og så får man lov til at bygge sig selv op igen. Både mentalt, men også fysisk, siger Frederikke Thøgersen.

Den danske landstræner Lars Søndergaard kalder de mange skader i toppen af kvindefodbold for 'et problem' og forklarer det blandt andet med de seneste års hastige udvikling i sporten.

Karen Holmgaard og Frederikke Thøgersen under træning. Sidstnævnte er klar efter en længere skadespause grundet korsbåndsskade. (Arkivfoto). Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

- Jeg kan ikke sige så meget om selve kvindeknæet. Men jeg tror, at de mange skader blandt andet skyldes, at det er gået så stærkt med udviklingen i kvindefodbolden de seneste år fra amatører til topprofessionelle, der træner flere gange om dagen og spiller mange kampe, siger han.

Og den belastning skal man ikke underkende, mener den danske landstræner.

I hans trup mangler to spillere, der meget vel kunne have været med, hvis ikke det havde været for et ødelagt korsbånd.

Annonce:

Håbet er flere specialister

Det er Nadia Nadim, der godt nok er blevet klar igen efter den anden korsbåndsskade.

- Men hvis ikke hun havde haft den, ville hun med stor sandsynlighed have været med. Også Stine Larsen er ude med en korsbåndsskade, siger Lars Søndergaard.

Ifølge ham er en del af løsningen mere målrettet træning og flere specialister. Begge er faktorer, som i takt med professionaliseringen af international fodbold for kvinder bliver mere og mere tilgængelige.

Under Lars Søndergaards ledelse tog Pernille Harder og resten af det danske landshold lørdag hul på slutrunden, der spilles i Australien og New Zealand. Her lykkedes det i sidste øjeblik et lidt nervøst dansk hold at sikre sig en sejr mod Kina og dermed de første tre point i gruppespillet.

Fredag møder Danmark de forsvarende europæiske mestre England i Sydney.