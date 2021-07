Landsholdets sejr over Tjekkiet udløste en kæmpe folkefest landet over, og fejringen er forløbet ganske fredeligt, oplyser politiet

Natklubberne har fortsat lukket, men danskerne fandt kreative løsninger på manglende dansegulv udendørs.

Biler, busser, lygtepæle og trafiklys blev taget i brug til fejringen af det danske landshold.

I alle større byer har fodboldfesten været i gang efter kvartfinale-sejren over Tjekkiet lørdag aften.

Flere tusinde danske fodboldfans fejrede resultatet på gaden med høj musik, fællessang, dans og alkohol.

Dansk sejr ved denne slutrunde har været synonym med folkefest, og denne gang var det heller ikke kedeligt for deltagerne.

Nørrebros Runddel var en af de store samlingssteder for de festende danske fans. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Festen lukkede gader ned

I København var der så mange mennesker på gaden, at dele af H.C. Andersens Boulevard, Gothersgade og Nørrebros Runddel blev lukket af i de sene timer, det oplyser Københavns Politi.

- Der var rigtigt mange mennesker i byen. Og når der er så mange mennesker, lukker vi gader i kortere tidsrum, så folk kan feste og fejre, mens trafikken styres i en anden retning, siger vagtchef Henrik Brix, Københavns Politi.

Fulde mennesker og biler er som bekendt ikke et godt match, men det afholdt ikke enkelte fans fra at hoppe op på taget af byens biler.

En fodbold fan tog plads på taget af en bil. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Få anholdelser

Københavns Politi melder om enkelte anholdelser, mens Østjyllands Politi oplyser, at de har foretaget 10 anholdelser på grund af gadeuorden i forbindelse med festlighederne.

Der var så mange mennesker på gaden i Aarhus, at det gav store udfordringer for de forbipasserende busser omkring Frederiks Allé, Sønder Allé og Busgaden. Den store fest har fyldt i gadebilledet, men det har ikke ført til unødigt mange udfordringer for politiet.

- Det har været en helt almindelig lørdag aften, siger vagtchef Peter Hunniche, Østjyllands Politi.

Den melding kommer også fra Fyn og Nordjylland.

I Odense har der også været rigtigt mange mennesker på gaden, men de har ikke opført sig værre end normalt.

- Folk har opført sig støjende, men de har opført sig pænt. Og det er ikke uvant for en sommeraften på en lørdag, siger vagtchef Steen Myland, Fyns Politi

Det er den samme melding vi får oppe nord på.

- Der har været rigtigt mange ude for at fejre sejren, men det har ikke ført de store udfordringer med sig, siger vagtchef Torben Larsen, Nordjyllands Politi.

Med den danske sejr skal landsholdet nu møde England i semifinalen. Den kamp spilles onsdag aften klokken 21.00.