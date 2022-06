- En naiv måde at forsvare sig på

Den norske journalist Andreas Selliaas, der har dækket forberedelserne til VM i Qatar tæt siden 2010, er ikke videre imponeret over Nadia Nadims forsvar i forhold til rollen som ambassadør for VM i Qatar. Flere af de ting, den 34-årige angriber sagde, var decideret forkert

Der var lagt op til en stor spørgerunde, da Nadia Nadim langt om længe stillede sig op for at svare på spørgsmål om sit ambassadørskab for VM i Qatar.

Bølgerne gik flere gange højt mellem Nadim og journalisterne, da den danske angriber hårdnakket måtte forsvare sit valg.

Til TV 2 lagde angriberen eksempelvis vægt på de fagforeninger, der er blevet oprettet i Qatar for at forbedre forholdene for de mange migrantarbejdere.

Men der er ikke meget hjælp at hente fra foreningerne, hvis man skal tro den norske journalist Andreas Selliaas, der ligesom Ekstra Bladets Jan Jensen har dækket forholdene i Qatar siden 2010.

Det sagde Nadia Nadim:

- At der er kommet fagforeninger til, er en god ting, og at de derigennem kan prøve at forbedre vilkårene, er en god ting. Er det perfekt? Nej, det er det ikke. Er der sket forbedringer? Ja, det kan jeg garantere dig for.

Det siger Andreas Selliaas:

- For det første vil jeg gerne spørge Nadia Nadim, hvor hun har sine informationer fra, fordi det er meget vigtigt. ILO (International Labour Organization, red.) er jo tilstede i Qatar, men deres kontorer er også betalt af Qatar, så hvorfor skal vi stole på de tal, som de kommer med?

- For det andet er de ændringer, som er blevet foretaget dernede, kun sket på et papir. Altså der er blevet foretaget en lovændring, men de her love er ikke blevet implementeret. Altså de er ikke trådt i kraft, som man ønsker, forklarer Andreas Selliaas til Ekstra Bladet.

Nadia Nadim fortalte til pressemødet, at hun mødte en journalist fra et af sladderbladene til lodtrækningen i Doha. Journalisten hun omtalte var Jan Jensen fra Ekstra Bladet. Foto: Lars Poulsen

En anden ting, som Nadim lagde stor vægt på, var de forskelle, hun som kvindelig ambassadør kan skabe i Qatar.

Det sagde Nadia Nadim:

- Jeg tror, jeg gør en forskel ved at tage derned og vise, at kvinder kan det her. Næste skridt vil være, at der kommer et kvinde-VM dernede, næste skridt vil være, at Harder (Pernille, red.) og kæresten kan kysse dernede, sagde Nadim og henviste til, at homoseksualitet ikke er accepteret i Qatar.

Det siger Andreas Selliaas:

- Der er ingen i Qatar, der ved hvem Nadia Nadim er. Den rolle, hun har fået, er møntet på os uden for Qatar. Jeg ved ikke, hvor mange kvinder, der spiller fodbold i Qatar eller hvor mange, der har lyst til at spille fodbold, men det virker som en naiv måde at forsvare sin rolle på.

