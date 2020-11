- En skam med Danmark

De ville gerne have afgjort det søndag, men verdensrangliste-duksene fra Belgien må vente med fejringen, for de har ikke kunnet ryste Danmark af sig i A-divisionens gruppe to.

- Det er en skam, at Danmark scorede mod Island i slutningen, nu skal vi arbejde igen onsdag, lød det fra angrebsstjernen Dries Mertens ifølge Het Laatste Nieuws, da han havde gjort sin del med en scoring i 2-0-sejren over England.

Kritik trods sejr

Belgierne fik lidt hug for at gå så defensivt til værks efter de to tidlige mål, men det vil Mertens ikke høre tale om.

- Nogle gange er du nødt til at forsvare. Vi var også bagud med 1-0 ved verdensmesterskabet mod Frankrig. De forsvarede også dengang, siger han tørt.

Englænderne havde bolden i 65% af tiden og havde også flere afslutninger, indlæg og dødsboldssituationer. Men lige lidt hjalp det dem.

De belgiske verdensstjerner var knivskarpe, da de skulle. Foto: Johanna Geron/Ritzau Scanpix

Belgierne har dog lidt problemer i deres trup, for landstræner Roberto Martinez må se bort fra Axel Witsel og Thomas Meunier, der begge fik raget gule kort til sig i kampen mod englænderne.

Men danskerne skal nu ikke have ondt af modstanderne, for umiddelbart er Martinez' næste udspil at hente Real Madrids Eden Hazard ind, som - trods en svingende form - må betegnes som en kanon spiller.

- Eden var ikke tilgængelig til kampen mod England, men det kunne ændre sig for Danmark, siger han ifølge Het Laatste Nieuws.

- Det bliver svært, fordi han bliver nødt til at træne med holdet mindst en gang. Vi ser på det dag for dag, siger landstræneren for 'De Røde Djævle'.

Blæser til angreb mod Danmark

I sidste udgave af Nations League tilbage i 2018 snublede belgierne i en lignende situation mod Schweiz, der vandt deres sidste dyst med vanvittige 5-2 i en belgisk nedsmeltning. Kan det ske igen, spurgte man anfører Jan Vertonghen.

- Selvfølgelig. Marginalerne i international fodbold, især i A-divisionen, er små, siger han og bed mærke i danskernes sejr på Wembley for en måneds tid siden.

- Alt er muligt, men nu har vi den erfaring fra Schweiz. Vi vil ikke spekulere i uafgjort, vi går altid til sejren.

