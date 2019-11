- Vi planlægger efter at vinde, at komme med til EM, men skulle det ske, at vi ikke kommer med, er det en større katastrofe for Danmark end mig, siger landstræner Åge Hareide

HERNING (Ekstra Bladet): Siden DBU valgte Åge Hareide fra og præsenterede Kasper Hjulmand som landstræner i juni, har nordmanden også måttet forklare sig til de mennesker, han møder på sin vej.

- Jeg har da fået flere reaktioner. Men de går mere på, om jeg har gjort noget galt, siden jeg skal stoppe. Det har jeg ikke, men jeg skal forklare mig. Og det er måske det eneste, der irriterer mig. For dem, der kender mig ved, at jeg ikke har gjort noget galt. Jeg er bare typen, der vil vinde for enhver pris, forklarer Åge Hareide.

Det er ikke kun Åge Hareide, der har fået reaktioner de seneste måneder.

I Politiken søndag sagde Peter Schmeichel, at han overalt i fodbold-Europa fik reaktioner om en stor undren over, at Åge Hareide skal stoppe som dansk landstræner, når holdet nu har spillet så længe uden at tabe.

- Jeg sætter stor pris på, at Peter kan lide det job, jeg har gjort for Danmark, pointerer Åge Hareide.

Han er i gang med de sidste syv en halv måned som dansk landstræner og tænker ikke så meget på sit eftermæle som dansk landstræner.

Han kan lige som Bo Johansson kvalificere Danmark til to ud af to mulige slutrunder, hvis opgaven i Dublin løses mandag.

- Vi planlægger efter at vinde mod Irland og komme direkte til EM. Min ambition er at aflevere Danmark i så god en position som overhovedet muligt.

- Hvis det ikke går nu, må vi rette fokus mod Nations League-kampene til marts. Skulle vi ikke komme til EM, er det en større katastrofe for Danmark end for mig, forklarer landstræneren.

Han samlede mandag sin trup i Herning, hvor en ny hybridbane til en samlet pris på 12,4 mio. kr. blev indviet. Det er en bane, som alle DBUs landshold har mulighed for at træne på, når de forbereder sig til landskampe.

Landstræner Åge Hareide havde let ved at finde det store smil frem på dagens pressemøde. Det foregik i Herning, hvor landsholdet indviede en ny hybridbane, som alle DBU's landshold kan benytte. Foto: Lars Poulsen

Central akse uden spilletid

Hareide er mødt ind til et scenarie, hvor fem af hans vigtigste spillere kommer fra en weekend uden spilletid.

Simon Kjær, Andreas Christensen, Christian Eriksen og Thomas Delaney varmede bænk, mens Pierre-Emile Højbjerg var helt ude af truppen, fordi der var mistanke om en hjernerystelse. Men mandag har han igen fået grønt lys fra lægerne til at træne og spille kampe.

- Jeg ser det ikke som et problem, at de ikke fik spilletid i weekenden. De er kommet hjem udhvilede og fordelen er, at de kender hinanden rigtig godt. Det ville være et langt større problem, hvis de var nye og ikke havde spillet sammen før, påpeger han.

Åge Hareide i samtale med sin assistent, Jon Dahl Tomasson. Landstræneren lægger op til at bruge sin trup til de to forestående kampe. Det kan betyde, at Andreas Cornelius bliver gemt til nøglekampen i Dublin mod Irland. Foto: Lars Poulsen.

To forskellige hold

Åge Hareide planlægger at blande kortene godt og grundigt op til de to afgørende landskampe mod Gibraltar og Irland.

- Vi kommer til at bytte meget rundt i de to kampe. Vi skal vinde mod Gibraltar, men vi må prioritere kampen mod Irland. Det handler om, at vi skal have friske ben til den afgørende kamp i Dublin, pointerer Åge Hareide.

Det kan betyde, at formstærke Andreas Cornelius bliver gemt til kampen i Dublin, mens der kan blive spilletid fra start mod Gibraltar til enten Kasper Dolberg eller Christian Gytkjær, lige som formstærke spillere som Robert Skov og Daniel Wass ligner sikre startere på fredag i Parken.

- Når det gælder det centrale forsvar, må vi se, hvordan Andreas Christensen ser ud efter en skadespause og en tur på bænken på det seneste. Men vi er jo godt dækket ind. Vi har jo også Zanka og ved, hvad vi får med ham, påpeger Åge Hareide.

