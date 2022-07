Én ting irriterer ham grænseløst

Lars Søndergaard kan ikke lade være at lade sig irritere over den lodtrækning, der ifølge ham endte med at koste kvartfinalen

Det så på forhånd svært ud, da Danmark blev trukket op fra bowlen sammen med Tyskland og Spanien til EM i England.

En stor mundfuld, som også viste sig for stor for de danske spillere. 0-4 mod Tyskland og et spinkelt nederlag i lørdagens drama mod Spanien sender Danmark ud i EM-mørket, men det var gået anderledes, hvis bare lige...

- Det var virkelig dødens gruppe. Det ærgrer mig grænseløst, men det er det med lodtrækningsheld. Men når jeg ser andre kampe, mener jeg ikke, der bliver spillet så højt tempo som i vores gruppe, lød det fra Lars Søndergaard.

Danmark var havnet i tredje seedningslag takket være en niendeplads på ranglisten. Havde de i stedet ligget nummer otte på det rigtige tidspunkt, ville de have undgået Spanien.

Man var da heller ikke i tvivl om, at Lars Søndergaard så Danmark i kvartfinalen, hvis de var havnet i en anden gruppe.

- Ja, men det koster jo ikke noget at sige, grinede han med hæs stemme.

Lars Søndergaard og spillerne samledes efter kampen. Foto: Dylan Martinez/Ritzau Scanpix

Patienten døde

Stemmen skrattede lidt, fordi han måtte være mere aktiv på sidelinjen end han plejer, da Danmark skiftede system og spillede langt mere afventende, end de er vant til.

Men også fordi han ikke var enig i alle dommerens beslutninger undervejs.

- Man er selvfølgelig oppe at køre. Det er jo små ting, sådan er det jo. Jeg følte så ikke, at de små ting gik vores vej i dag. Men det er en del af gamet. Det blev bare lige ved og næsten, sagde han.

Han skiftede fire spillere ud fra kampen mod Finland og polstrede midtbanen med en kvinde ekstra for at dæmme op for spanierne.

Operationen lykkedes, men patienten døde. For Danmark fik aldrig scoret det ene mål, som kunne have givet adgang til kvartfinalen.

- Vi spiller en fantastisk kamp. Defensivt tillader vi ikke rigtig andet end skud udefra.

- Vi mangler det sidste held i dag. De vinder jo kun, fordi vi er nødt til at åbne fuldstændig op. Ellers spiller vi jo helt lige op med et hold, som jeg synes har været det bedste hold i Europa de sidste par år.

- Vi får den chance, der skal til, men det var lige det sidste, der manglede. Vi døde med trøjen på i dag, og vi kan være stolte af det, lød det.

Lars Søndergaard gjorde meget ud af at få takket de danske fans efter kampen. Foto: Dylan Martinez/Ritzau Scanpix

Løber ikke af pladsen

Forude venter VM i Australien og New Zealand allerede næste år. Lars Søndergaards kontrakt er skruet sammen, så den udløber efter slutrunden, og han smider heller ikke håndklædet inden turen down under.

- Ja, nu har jeg en kontrakt. Efter denne her oplevelse vil jeg fandeme også have det andet med. Det kan jeg i hvert fald sige 100 procent.

- Hvis det står til mig, men det tror jeg også, det gør, lød det med et glimt i øjet fra en selvsikker Lars Søndergaard, der altså ikke regner med en fyreseddel fra DBU trods den manglende kvartfinale.

Han regner heller ikke med, at nogen spillere siger stop før VM. Til gengæld håber han på mere lodtrækningsheld.

- Det gør vi. Vi håber og beder til det.

