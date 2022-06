Én ting var TV 2-boss særligt spændt på

Med en blændende 2-1-sejr over verdensmestrene fra Frankrig sørgede det danske fodboldlandshold og særligt Andreas Cornelius for en festlig fredag aften.

Og alle de danskere, der ikke befandt sig på Stade de France, kunne blandt andet følge Kasper Hjulmands tropper på TV 2's hovedkanal, som efter otte års fravær igen inviterer fodbold-seerne indenfor.

- Det var en aften, vi havde set frem til i ufattelig lang tid, og det var en aften, som på en eller anden måde var definerende for, om vi havde gjort vores arbejde ordentligt, fortæller Carsten Werge til Ekstra Bladet.

TV 2 Sports fodboldredaktør var dagen derpå i fuld gang med at spille golf i solskinsvejret med et par bekendte og uddyber, at han særligt havde glædet sig til at opleve en specifik ekspert i aktion i fredagens studie.

- Jeg var meget spændt på, hvordan folk ville tage imod Kenneth Perez. Han er jo lidt min opfindelse, kan man sige.

- Hvordan tog de så imod ham?

- Responsen har været 100 procent positiv. Der er mange, der har sagt: 'Hold kæft, det var godt at se ham på skærmen'. Det var jo spændende at se kemien mellem de tre herrer og så Camilla (Martin, red.), for de har jo ikke arbejdet sammen før, siger Carsten Werge.

I 1997 gik turen til Holland, hvor Perez i 13 år havde en stor karriere i klubber som AZ Alkmaar, Twente, Ajax og PSV Eindhoven. Foto: Jens Dige

Stort hold

Selvom der 'blot' er tale om Nations League-formatet, har TV 2 satset benhårdt på dækningen.

I et studie i Fælledparken skulle Camilla Martin som vært tøjle Mads Junker og de to helt nye drenge i klassen, Brian Laudrup og Kenneth Perez. Sidstnævnte har i de seneste 25 år boet i Holland og kommenteret hollandsk og europæisk fodbold et par gange om ugen.

Derudover var Thomas Kristensen, Morten Bruun, Morten Ankerdal og Jonas Hebo Rasmussen til stede i Paris som henholdsvis kommentatorer, vært og ekspert.

- Jeg syntes, vi lykkedes med den linje, vi gerne vil have. Der skal være masser af faglighed til stede, men det skal også være afslappet, og vi skal udstråle godt humør. Hele holdet gjorde det skidegodt.

- Vi er jo begunstiget af, at vi har et landshold, der leverer. Folk skal også vænne sig til nye kommentatorer, reportere og eksperter, og det er altid nemmere at fordøje noget nyt, når Danmark så vinder.

Seertallene er endnu ikke blevet offentligjort, men Carsten Werge har en stærk forventning om, at de er tårnhøje.

Oprindeligt var planen, at Jon Pagh skulle have ageret reporter på sidelinjen, men han måtte inden flyafgangen til Frankrig i torsdags haste hjem, da hans søn var blevet hasteindlagt.

Andreas Cornelius blev dagens mand i skysovs med sine to scoringer mod Frankrig. Foto: Lars Poulsen

En første arbejdsdag med landsholdet på TV 2 kom således godt i hus, men spørgsmålet er, om noget skal forbedres til på mandag, hvor Danmark krydser klinger med Østrig.

Et mandskab, der fredag aften slog Kroatien med 3-0, og som netop er blevet overtaget af den tidligere Manchester United-manager Ralf Rangnick.

- Der er en række små justeringer, men meget af det handler om praktik. Måske der skal være en større monitor i vores studie og nogle af grafikkerne skal måske se lidt anderledes ud på skærmen. Små detaljer, slår Carsten Werge fast.

