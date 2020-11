Endelig gjorde de andet end at tabe

De er bare lidt mere end 50.000 mennesker på Færøerne, og det har gennem årene betydet, at nationen har fået masser af tæv, når der er blevet spillet fodboldlandskampe.

Men for Færøerne har 2020 været en kæmpe succes.

2020 har godt nok budt på et nederlag til Danmark og et til Litauen, men begge kampe var venskabskampe, til gengæld har nationen i Nations League leveret store præstationer. Det er blevet til sejre over Malta og Andorra to gange, mens man har spillet uafgjort med Letland to gange og senest mod Malta.

Foto: Ritzau Scanpix

Altså har Færøerne ikke tabt en gældende kamp i hele 2020. Men ikke nok med det. For nationens 12 point i Nations League var også nok til at vinde puljen, og dermed kunne landsholdet fejre en oprykning til det tredjebedste lag i Nations League. Nu kommer langt bedre modstandere til at vente for den lille nation, og det kommer nu til at handle om at undgå at rykke ud.

Oprykningen og landsholdsåret 2020 blev fejret af det færøske landshold, der brød ud i en gang klassisk færøsk kædedans.