Endnu en vil spille for Danmark

For knapt et halvt år siden blev Arsenal-talentet Mika Biereth indlemmet i den danske U19-landsholdstrup. Nu har DBU snøren ude efter den næste englænder.

I den tredjebedste engelske række løber Matt O'Riley rundt som en af ligaens helt store profiler. Han spiller for MK Dons, hvor han i denne sæson har været involveret i 11 mål.

Den 21-årige offensivspiller har en norsk-dansk mor og er derfor spilleberettiget for landsholdene i Danmark. DBU's talentudviklingschef, Flemming Berg, forklarer også over for Tipsbladet, at de har ham på radaren:

- Han er selvfølgelig en spiller, vi holder øje med, i og med han har mulighed for et dansk pas. Dermed indgår han i puljen ligesom alle andre og bliver vurderet ligesom alle andre. Vi har løbende holdt øje med ham, og hvis han er dygtig nok på et tidspunkt, så bliver han indkaldt til de danske ungdomslandshold.

Indtil videre har han optrådt fire gange for det engelske U16-landshold og en gang for U18-landsholdet, men er ikke fremmed på dansk jord:

- Vi har jævnligt været i kontakt med både ham, familien og hans agent. Og vi har jo haft ham tidligere i Danmark til træningssamlinger med ungdomslandsholdene.

Hvad siger han selv til muligheden for at stille op for et dansk ungdomslandshold?

- Vi har kontakt med ham og har også fået henvendelser fra både ham, hans familie og agent om, at han har interesse i at spille for Danmark. Så det ved vi, at han har. Hvis vi vidste, at han ikke havde nogen interesse, så ville han ikke indgå i vores talentpulje, siger Flemming Berg.

Engelske The Sun skriver ligeledes, at han har et ønske om at repræsentere Danmark, og så taler han tilmed flydende dansk.

Succesen i denne sæson hos MK Dons er heller ikke gået større klubbers næse forbi. Matt O'Riley tiltrækker sig således interesse fra blandt andre Swansea, Blackburn, Bournemouth og Middlesbrough, skriver The Sun.