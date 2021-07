Engelsk landsholdshelt død før finalen

Dagen før Englands største fodboldkamp i 55 år er det kommet frem, at en af nationens tidligere landsholdshelte er afgået ved døden i en alder af blot 68 år.

Med 13 mål i 35 landskampe mellem 1977 og 1985, så var Ipswich-angriberen Paul Mariner en af de store målslugere, inden Gary Lineker og sidenhen Michael Owen, Wayne Rooney og Harry Kane tog over på landsholdet.

- Vi kan med sorg meddele, at Paul døde fredeligt 9. juli omgivet af sin familie efter et kort forløb med kræft i hjernen, lyder en besked lørdag formiddag fra Mariners familie til BBC.

- Vi vil gerne takke alle folk, der kom for at se ham og give støtte under sygdommen. Også tak for alle beskederne. Det betød meget for ham og for os, lyder det.

Også det engelske landshold sørger over den tidligere angribers død, der er meldt ud dagen før EM-finalen mod Italien, hvor England kan vinde den første titel siden VM-guldet i 1966.

Seere af 1980'ernes Sportslørdag og Tipslørdag vil primært kunne huske Mariner for 260 kampe og 96 mål for Ipswich frem til 1984. Han var i 1978 med til at vinde FA Cup'en og i 1981 scorede han i finalen, da klubben vandt UEFA Cup'en - forløberen for Europa League. Og han er også med i klubbens Hall of Fame.

Paul Mariner sammen med Terry Butcher i kamp mod Tysklands Toni Schumacher og Karl-Heinz Förster, Manfred Kaltz og Bernd Föerster. Foto: Ritzau Scanpix

Herefter spillede han også et par sæsoner i Arsenal og Portsmouth frem til 1988, hvor han skiftede videre til Australien og USA, inden karrieren sluttede i 1993. Karrieren blev startede i Plymouth, hvor han to gange blev årets spiller og også er valgt på århundredets hold.

Som træner har han fungeret som assistent for MLS-holdet New England Revolution fra 2004 til 2009, inden han blev manager for Plymouth i England og siden Toronto FC i MLS frem til 2013.

Som spiller var Mariner med til både EM 1980 og VM 1982, mens England takket være nederlag til Danmark ikke kom med til EM 1984. I kvalifikationen til VM 1986 var Mariner stadig med, men efterhånden skubbede navne som Gary Lineker, Mark Hateley og Peter Beardsley ham ud.

