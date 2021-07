Engelsk landstræner: Danmark rider på en bølge af følelser

Den engelske fodboldlandstræner, Gareth Southgate, har stor respekt for Danmark.

Det siger han forud for onsdagens EM-semifinale ifølge Reuters.

Han henviser til, at Christian Eriksens kollaps i gruppekampen mod Finland har gjort noget ved det danske hold, at det har styrket danskernes bånd, at holdet 'rider på en bølge af følelser', og at den ikke kan undervurderes før kampen på Wembley i London.

- Vi taler om perspektiv i sport, men vi har det sjældent. Det øjeblik gav det til os alle.

- Jeg kan også forestille mig, hvad det har gjort ved det danske hold, deres bånd.

- Vi taler om, hvad vi har været igennem, men hvad danskerne var igennem den dag, måden deres anfører (Simon Kjær, red.) var på, og hvordan gruppen var på, og hvordan det har forbundet dem til deres fans, det er ret kraftfuldt, siger Southgate.

- De rider på en bølge af følelser, det er helt sikkert, og det er en stærk kraft, som kommer til Wembley. Sådanne ting har helt sikkert en indflydelse på din måde at tænke på, siger Southgate.

Landstræner Gareth Southgate håber på, at England kan fortsætte de gode takter i EM-semifinalen mod Danmark. Her ses han i kvartfinalen mod Ukraine. Foto: Marcio Machado/Ritzau Scanpix

England har ikke været i en stor finale siden VM i 1966, så presset på de engelske spillere er til at føle på i øjeblikket. Både semifinalen og en finale spilles på Wembley, så England har fordel af hjemmebane.

Englænderne spillede sig i semifinalen med en 4-0-sejr over Ukraine i Rom. Danmark vandt 2-1 over Tjekkiet i Baku.

Under Southgate har England klaret sig godt i slutrunderegi. I 2018 førte han sit hold i semifinalen ved VM i Rusland. Her tabte englænderne til Kroatien, som også sendte Danmark ud den slutrunde.

Kampen mellem Danmark og England fløjtes i gang onsdag klokken 21. Døgnet før mødes Italien og Spanien i den anden semifinale. Den spilles ligeledes på Wembley.