Engelsk landstræner misser EM-kamp med corona

Englands fodboldkvinder må undvære deres landstræner, når de fredag aften spiller deres sidste gruppekamp ved EM på hjemmebane.

Sarina Wiegman, der står i spidsen for England, er således blevet konstateret smittet med coronavirus. Det oplyser landsholdet på sin hjemmeside.

Det er uvist, hvornår hollænderen kan vende tilbage fysisk. Indtil da vil hun fastholde kontakten med sit hold og sin stab, lyder det.

Wiegmans assistent, Arjan Veurink, vil lede holdet fra sidelinjen i mødet med Nordirland fredag, hvor der for England ikke er ret meget på spil.

Englænderne er således allerede sikre på at gå videre til kvartfinalerne efter to sejre i de første to gruppekampe.

Først blev Østrig en smule overraskende slået med blot 1-0, hvorefter Norge meget overraskende blev banket med hele 8-0.

EM spilles i England, og hjemmeholdet er favorit til at vinde det hele.

Sarina Wiegman har allerede tidligere løftet EM-pokalen. Wiegman er hollænder og var som landstræner for sit hjemlands fodboldkvinder i 2017 med til at vinde EM ved at slå Danmark i finalen.