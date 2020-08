Engelsk mistillid til Danmark

Så ruller 2. division igen, og Ekstra Bladet sender samtlige 14 kampe i hver eneste runde. Køb adgang her (+) for kun 49 kroner om måneden.

Det engelske fodboldforbund har tilsyneladende ikke den store tillid til, hvordan det danske samfund håndterer corona-pandemien.

Englænderne har i hvert fald valgt at blive to dage ekstra i Island forud for Nations League-opgøret 8. september.

Det engelske fodboldforbund ankommer 4. september til Island og har besluttet at blive flere dage i Island efter opgøret dagen efter.

Island og England mødes i Nations League lørdag 5. september kl. 16.00. Under normale omstændigheder ville englænderne hurtigst muligt rejse videre til næste udfordring – Danmark – for at forberede sig på Nations League opgøret 8. september i Parken.

Mason Greenwood jubler her over scoringen mod FCK i Europa League-kvartfinalen. Siden blev den underkendt. Nu er han udtaget til det engelske landshold, der skal møde Island og Danmark i Nations League. Foto: Wolfsgang Rattay/Ritzau Scanpix

Men englænderne har altså valgt at blive i Island helt frem til 7. september, skriver det islandske medie MBL.IS.

Det engelske fodboldforbund har angiveligt booket hele 65 værelser på et hotel i Reykjavik i perioden fra 4. og frem til 7. september.

Englænderne har også valgt at blive i Island, fordi fodboldforbundet tilsyneladende har været tilfredse med.

Det engelske landshold ventes at ankomme til København mandag 7. september. Nations League-opgøret mod Danmark spilles 8. september i Parken.

Nations League-gruppen består i øvrigt af Danmark, Belgien, England og Island.

Udover Raheem Sterling og Mason Greenwood har landstræner Gareth Southgate blandt andre udtaget Liverpool-duoen Trent Alexander Arnold og Joe Gomez samt Tottenhams Harry Kane, Jadon Sancho fra Borussia Dortmund og Marcus Rashford fra Manchester United.

Manchester Uniteds anfører Harry Magurie blev i første omgang udtaget, men blev siden sorteret fra, fordi han er involveret i en sag om vold under en ferie i Grækenland. Tirsdag fik han en betinget dom på 21 måneder og ti dage.

