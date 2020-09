Engelsk skandale: - Helt upassende

De kan altså noget med skandaler på det engelske landshold, hvor den ellers så succesrige landstræner, Gareth Southgate, har sine udfordringer med at tøjle fodboldmillionærerne.

I november brændte superstjerne Raheem Sterling helt sammen, da han tog kvælertag på Liverpools Joe Gomez i landsholdslejren, og Manchester Uniteds Harry Maguire er p.t. uden for truppen efter sit voldsomme sammenstød med græsk politi på Mykonos.

Og op til tirsdagens brag i Parken er den gal igen.

For i Island kunne hverken Mason Greenwood eller Phil Foden undvære kvindeligt selskab. Så de brød de strenge coronaregler og inviterede et par lokale kvinder med på værelset.

De unge kvinder kunne dog ikke dy sig for at dele billeder af spillerne på sociale medier. Det opfangede den lokale avis DV, og så rullede skandalen, mens begge spillere blev sendt hjem i skam på hvert deres fly og dermed misser kampen.

- Det er klart, at Phils opførsel er helt upassende, lyder det fra Fodens klub, Manchester City, mens tonen er den samme hos bysbørnene fra United.

- Vi er skuffede over Mason Greenwoods adfærd, er den klare besked fra OId Trafford.

Heller ikke landstræner Gareth Southgate er imponeret.

Han måtte lynhurtigt tage affære og isolere duoen fra resten af truppen, mens han endnu ikke har taget stilling til, om dumheden får konsekvenser for duoens fremtid på landsholdet.

- Det er to gutter, jeg ikke kender så godt endnu. De har sagt undskyld, og det hele skete så hurtigt, at vi er nødt til at få overblik over fakta, inden vi beslutter noget, siger den engelske landstræner.

Lyt til eksperten: Manager-ekspert: Vent med at sætte dit hold!

I engelske pressekredse var der mandag frygt for, om bruddet på coronareglerne ligefrem kunne få konsekvenser for kampen.

Kasper Hjulmand kan ikke få øje på problemer i forhold til at afvikle kampen mod England. Foto: Lars Poulsen

Men ifølge Kasper Hjulmand har det slet ikke været på tale.

- Hvis de har været isoleret efterfølgende, og spillerne bliver testet – og det gør de jo, inden de går ind til kampen, så kan jeg ikke se, at der er nogen problemer. Og jeg har ikke hørt andet.

- Mit gæt er, at de finder nogle andre gode spillere, de kan sende på banen. Det ændrer ikke det store, lyder det tørt fra den danske landstræner.

Se også: Konge-kamp af 17-årigt stortalent

Se også: Uroen ulmer: - Jeg skal ingen steder