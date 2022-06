Engelske fans anholdt for vold og nazi-hilsen

I løbet af mandag og natten til tirsdag er syv engelske fans blevet anholdt i München op til Nations League-braget mellem Tyskland og England tirsdag aften.

Det skriver Sky Sports.

Ifølge dem er de blevet anholdt for overtrædelse af den offentlige orden - heriblandt en anholdelse for at slå en tysk betjent, to for nazi-hilsener samt kast af flasker.

En person er også blevet anholdt, efter politiet har fundet pyroteknik på et hotelværelse.

Derudover oplyser Sky Sports, at engelske fans har råbt nedsættende ting om Tyskland. Blandt andet ting om 2. verdenskrig, men det har politiet tolereret.

England skal forsøge at rette op på et 0-1-nederlag til Ungarn, og Tyskland jagter også den første sejr, efter de spillede 1-1 mod europamestrene fra Italien.

Ungarn topper dermed overraskende nok gruppen med de mange storhold.

Kampen mellem England og Tyskland bliver spillet 20:45 tirsdag aften.

Opdateres...

