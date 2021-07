Engelske Freddy er splittet: Jeg elsker jo Danmark!

Mens de fleste danskere og englændere i aften har fuldstændig styr på, hvem de holder med i aftenens semifinale, så er det helt anderledes for engelske Freddy Pettit.

Han føler sig nemlig stærkt tilknyttet til Danmark efter at have boet i København i en periode på over 12 år, hvor han arbejdede for den britiske ambassade.

Først for tre en halv måned siden flyttede han tilbage til London, og derfor er det en ganske særlig oplevelse for ham at skulle se kampen i aften.

- Jeg føler en stærk tilknytning til Danmark og landsholdet og til, hvad det vil betyde for holdet og danskerne at vinde i aften. Men omvendt er det også svært, for England spiller også rigtig godt. Det er en følelsesladet dag for mig, fortæller Freddy Pettit til Ekstra Bladet.

Freddy har tidligere vist sin støtte til begge hold ved at male Englands flag i ansigtet og iklæde sig dansk landsholdstrøje. Privatfoto

Han skal se aftenens brag på en pub i London, men lægger ikke skjul på, at han på Instagram har skævet misundeligt til den danske fodboldfest.

- Jeg har fulgt med i, hvordan det går helt amok i de københavnske gader. Efter alt det, der skete med Christian Eriksen og det sammenhold, spillerne har vist, så savner jeg Danmark. Du føler dig tæt med spillerne på en anden måde, og der er bare et andet sammenhold mellem spillere og fans, siger Freddy Pettit.

- Hvem holder du så med i aften, hvis du nu skal vælge?

- Jeg er splittet, men jeg er jo englænder og har altid tænkt 'England first'. Danmark vandt jo i 1992, så jeg synes nok, at England behøver sejren mest. Vi behøver den mere end Danmark, og England spiller også rigtig godt.

Men skulle Danmark gå hen og vinde, vil det også glæde Freddy Pettit.

- Hvis England vinder, så er jeg straks tilbage og heppe fuldt ud på Danmark, det er helt sikkert.