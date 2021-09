Engelske landsholdsspillere mødt af abelyde

Flere spillere fra det engelske fodboldlandshold var angiveligt mål for racistiske tilråb, da holdet torsdag aften besejrede Ungarn på udebane i VM-kvalifikationen.

Det melder flere britiske medier.

Både ITV og Sky Sports oplyser, at deres journalister på stadion hørte de ungarske fans råbe abelyde mod Englands Raheem Sterling og Jude Bellingham.

De engelske spillere blev allerede inden kampstart mødt af højlydte buhråb fra tilskuerne på stadion i Budapest, da de knælede for at vise deres støtte til kampen mod racisme.

I løbet af kampen blev Raheem Sterling også bombarderet med plastikkrus, da han fejrede sit mål i anden halvleg foran de mest hårdkogte ungarske fans.

Englands manager, Gareth Southgate, siger efter kampen, at han ikke hørte nogen racistiske tilråb. Men han understreger, at holdet tager afstand fra en hver form for racisme.

- Jeg kan kun gå ud fra, hvad du fortæller mig, men hvis det er sket, så er det uacceptabelt, siger han til en journalist fra Sky Sports.

Ungarske fans sviner den engelske landsholdsspiller Raheem Sterling til efter hans scoring i kampen mellem England og Ungarn. Foto: Attila Kisbenedek/Ritzau Scanpix

Heller ikke forsvarsspiller John Stones hørte racistiske tilråb under kampen. Men han håber, at det vil blive undersøgt, hvad der er sket.

- Jeg hørte ikke noget personligt, men jeg blev fortalt om det efter kampen. Det er så trist at tænke på, at det her finder sted ved vores kampe, siger han.

En talsmand for Det Engelske Fodboldforbund (FA) oplyser på Twitter, at forbundet vil bede Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) om at undersøge sagen.

Ungarn blev under sommerens EM-slutrunde i fodbold straffet af Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa), efter at deres fans var involveret i sager om homofobi og racisme.

Derfor skal holdet spille deres næste to hjemmekampe i Uefa-regi bag lukkede døre. Torsdagens opgør var del af en Fifa-konkurrence.

Flere af Englands spillere blev også udsat for racisme under EM - blandt andet af egne fans.

Det gik dengang ud over Marcus Rashford, Jadon Sancho og Bukayo Saka, der alle blev mødt af en byge af racistiske kommentarer på sociale medier, efter at de brændte deres forsøg, da England tabte EM-finalen på hjemmebane til Italien efter straffesparkskonkurrence.

