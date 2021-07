Engelske stjerner: 'Der var straffe'

Det danske EM-eventyr fik en dramatisk afslutning, da Harry Kane i to forsøg omsatte det straffespark, Joakim Mæhle begik mod Raheem Sterling, til den afgørende scoring til 2-1.

Men skulle det straffespark overhovedet være dømt?

På tv-billederne var det svært at se den afgørende kontakt, mens der omvendt befandt sig to bolde på banen i det afgørende øjeblik.

Men hvis man spørger matchvinderen Harry Kane, så var kendelsen i orden.

- Da jeg så det i situationen, syntes jeg, at der var straffespark. Jeg følte, at jeg skulle have haft et straffespark i første halvleg, men jeg tror, at den slags går op i det lange løb, siger stjerneangriberen, der erkender, at det ikke var det bedste straffespark i karrieren.

- Jeg valgte den side, jeg ville sparke i. Det var ikke det bedst udførte straffespark, jeg har sparket. Nogen brænder du, og den kommer ud til dig igen. Det skete heldigvis i dag, siger stjernen, der roser det danske landshold.

Også Raheem Sterling fastholder, at der var straffespark.

- Jeg kom ind i feltet, og han stak sit højre ben ud. Så længe, den ender i nettet, er det alt, der betyder noget.

Ren verdensklasse: Ingen overgår ham!