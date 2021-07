Englænder vild med dansker: Minder mig om Rooney

Mikkel Damsgaard er den danske spiller, der har imponeret den engelske landsholdslegende John Barnes mest under EM-slutrunden

Pierre-Emile Højbjerg har ifølge den engelske fodboldlegende John Barnes været bedste dansker under EM, men det er en anden, der har fået ham til at klappe begejstret hjemme foran fladskærmen.

Det siger den tidligere Liverpool-spiller til Ekstra Bladet.

- Den danske spiller, der har imponeret mig mest hidtil, er Mikkel Damsgaard. Han minder mig om Wayne Rooney, da han var ung.

- Han spiller uden frygt, arbejder hårdt og udfordrer sine modstandere, siger John Barnes, der nåede 79 landskampe for England og nu er ekspert for SpilXperten.

Wayne Rooney slog som helt ung igennem i Everton, inden han blev solgt til Manchester United. Foto: Paul Ellis/AP

Han nævner også Martin Braithwaites hurtighed og de tre midterforsvareres erfaring som helt afgørende for den danske succes.

- Danmarks styrke er måden, de spiller på som hold snarere end individuelle spillere. Danmark har ikke det individuelle talent til at slå England

- De er et godt, solidt og hårdtarbejdende hold. Det er derfor, at de er, hvor de er. Christian Eriksen-situationen har givet dem drivkraft og sammenhold, men det alene vil ikke få dem til at vinde, siger John Barnes.

Som de fleste - især engelske - fodboldeksperter spår han engelsk semifinalesejr, og særligt kvartfinalesejren over Ukraine har givet Barnes troen på, at England går hele vejen:

- Det var en fantastisk præstation, vores bedste i turneringen. Jeg ville gerne med sikkerhed kunne forudsige en engelsk sejr, men jeg forudsagde også, at Frankrig ville slå Schweiz!

- England må være meget forsigtige og ikke selvtilfredse. De skal levere en præstation som mod Ukraine. De skal gå til denne kamp, som spillede de mod Frankrig, Belgien eller et af de andre store hold.

- Er de selvtilfredse, kan de tabe, siger SpilXpertens mand.

Han har dog set svagheder på det engelske hold, som et angrebslystent dansk mandskab skal forsøge at udnytte på Wembley.

- Selvom de ikke har lukket mål ind, har Jordan Pickford været i aktion mange gange. Tyskland misbrugte flere store chancer.

- Danmark skal fokusere på det faktum, at Englands bageste fire er til at tale med, siger John Barnes forud for EM-braget i London.

Tyske Thomas Müller burde have scoret i 1/8-finalen på Wembley. Foto: Frank Augstein/Ritzau Scanpix

Barnes var i øvrigt med på Wembley, da Danmark i 1983 vandt 1-0 i en ikonisk kamp.

Han var også med ved EM i 1988 og skulle have været en af stjernerne ved EM i 1992, men blev skadet i Englands sidste kamp op til slutrunden i Sverige.