England gik rekord-amok i nedslagtning

De forskellige fodbold-statistikere rundt omkring på kontinentet fik pludselig travlt mandag aften, da England knækkede San Marino midt over, som var miniputten et knastørt stykke knækbrød.

10-0 endte fadæsen, der til tider havde meget lidt med almindelig konkurrence at gøre.

Alligevel må man anerkende, at de engelske EM-finalister ikke slappede af men kørte på gennem hele kampen.

Og læs så lige med her:

I 2021 har Three Lions, som landsholdets kælenavn er, vundet flere kampe (15), scoret flere mål (52) og holdt nullet (14) flere gange end i noget andet kalenderår i historien.

Storsejren over San Marino er den største engelske udesejr i en kamp af betydning. Nogensinde.

England er klar til sin syvende VM-slutrunde i træk. Det er også en rekord i det engelske.

Her indskyder vi, at det slet ikke er rekord. Brasilien har eksempelvis endnu ikke prøvet at misse en VM-slutrunde. De har netop kvalificeret sig til VM-slutrunde nummer 22 ud af 22. Italienerne havde, indtil de røg ud i 2014-kvalifikationen, været med i 14 på hinanden følgende VM-turneringer. Og tyskerne har lige kvalificeret sig til VM nummer 18 i træk!

Og så var det i øvrigt første gang siden maj 1964, England scorede så mange mål i samme kamp.

England slutter på 39 mål i denne kvalifikationsturnering. Det er OGSÅ engelsk rekord.

England ender med 18 forskellige målscorere i 2021 - ligesom Danmark i øvrigt. Det er OGSÅ engelsk rekord. Sidste mand på tavlen var i øvrigt Arsenals Emile Smith Rowe.

Harry Kane blev den bare fjerde spiller i engelsk fodbolds historie, der scorer hattrick i to på hinanden følgende kampe. Før ham har Vivian Woodward (1909), Dixie Dean (1927) og Tommy Taylor (1957) præsteret det.

Kane nåede med sine fire mål op på 13 mål i 2021. Det har ingen anden englænder præsteret på et enkelt kalenderår før.

Som faktaboksen viser, har England selvfølgelig mødt giganter som Italien, Tyskland og Danmark, men i VM-kvalifikationen var England velsignet og mødte både Andorra og San Marino. I de fire kampe scorede England tilsammen 24 mål...