England har fodboldfeber: 'Vi føler, at det sker'

I England er befolkning overbevist om, at EM-trofæet endelig kommer hjem, men de engelske spillere vil hverken være for selvsikre eller arrogante mod Danmark. Det siger den tidligere landsholdsspiller Wayne Bridge til Ekstra Bladet

De har sunget 'it's coming home' i 25 år, og nu tror de også på det.

England er som Danmark ramt af fodboldfeber og gør klar til at fejre det første trofæ, siden VM-pokalen blev sikret i 1966.

Det skete på Wembley, og følelsen i England er, at det er deres tur.

At de søndag aften kommer til at stå med EM-trofæet på Wembley.

- Stemningen er fantastisk. Alle er optimistiske og har en fornemmelse af, at der er ved ske noget særligt. Denne manager og denne trup gør gode ting på og uden for banen.

- Danmark bliver ingen let kamp, men alle er så optimistiske og positive, siger den tidligere engelske landsholdsspiller Wayne Bridge til Ekstra Bladet.

Den tidligere Chelsea-back er nu ekspert hos Bettingexpert.dk, og både når han er iført ekspert- og fankasketten, tror han på engelsk EM-triumf.

England slog Ukraine 4-0 i kvartfinalen, og efter den kamp har de engelske fans for alvor fået tro på noget stort. Foto: Andreas Solaro/AFP/Ritzau Scanpix

- England har imponeret uden at sætte Europa i brand. De har spillet en god turnering og gjort deres job. Mod Ukraine i kvartfinalen gjorde de det virkelig godt.

- Efter den kamp er det, som om alle tænker, at det kommer til at ske. Alle taler om ’it’s coming home’. Vi føler, at det sker.

- Jeg har venner, der altid plejer at sige en kamp ad gangen. Selv de siger nu, at det kommer til at ske, og jeg kan godt forstå det. For det var en fantastisk aften mod Ukraine, siger Wayne Bridge.

Når det kommer til den almene fodboldbefolkning, er fødderne for længst lettet fra jorden.

Kampen mod Danmark er endnu et skridt på vej mod den endelig triumf.

Wayne Bridge er dog overbevist om, at den engelske (over)optimisme ikke er nået ind i landsholdslejren, hvor respekten for Danmark er større end på Oxford Road …

- England som et hele er måske for selvtillidsfulde, men det er holdet ikke. Det vil Gareth Southgate ikke tillade.

- Han og spillerne ved, at der stadig er lang vej. De har været gode til at tage en kamp ad gangen. De vil tage selvtillid med sig fra præstationerne og resultaterne, men de vil ikke for selvsikre eller arrogante.

- De er ikke dumme. De ved, at Danmark ikke bliver nogen nem kamp, siger Wayne Bridge.

Harry Kane scorede to gange mod Ukraine og er nu oppe på tre EM-scoringer. Foto: Alberto Lingria/AFP/Ritzau Scanpix

Den tidligere engelske landsholdsspiller roser Danmark. Han har stor sympati for de rød-hvide og siger, at det den danske EM-historie er som taget ud af et eventyr.

Nogen happy ending håber han dog ikke på.

- Ud af de tre andre semifinalehold (Danmark, Italien og Spanien, red.) er jeg 100 pct. på Danmark. Hvis vi skulle ryge ud, ville jeg elske at se dem vinde.

- Men selvfølgelig håber jeg at se England vinde.

- Kan du give mig og den danske befolkning en god grund til, at Danmark vinder?

- Åh Gud! Det er svært at give en grund … England skal helt sikkert ikke undervurdere Danmark. De er der, fordi de fortjener det.

- De har bevist deres kvalitet, og deres selvtillid vil være skyhøj. Men jeg har svært ved at finde en grund til, at de skulle vinde semifinalen, siger Wayne Bridge og afspejler på den facon meget godt den generelle engelske opfattelse forud for onsdagens semifinale på Wembley …