England sender Tyskland ud af EM

Med to sene scoringer sikrede England sig en fortjent 1/8-finalesejr over Tyskland. Sterling og Kane var på pletten for hjemmeholdet på Wembley

Endelig!

England fik efter 25 års venten EM-revanche mod Tyskland på Wembley, og de engelske fans kunne skråle 'football’s coming home'.

Med en 2-0-sejr er englænderne klar til kvartfinalen, mens Tyskland er klar til at tage hjem.

To sene scoringer afgjorde sagen i London, hvor Timo Werner og Thomas Müller kan se frem til kras kritik for deres store afbrændere i den engelske hovedstad.

Raheem Sterling og Harry Kane slog til for England, der ikke spiller fortryllende - men gør nok til at vinde.

Raheem Sterling jubler efter sin føringstræffer. Foto: Catherine Ivill/Ritzau Scanpix

Timo Werner misbrugte en stor chance i første halvleg. Midt i anden halvleg blev han pillet ud. Foto: John Sibley/AFP/Ritzau Scanpix

De engelske tilhængere begyndte at buhe under den tyske nationalmelodi, Lied der Deutschen, og fortsatte resten af kampen.

Gammel kærlighed ruster ikke, og det gør gammelt fjendskab tilsyneladende heller ikke.

Tyskerne har så ofte knust engelske fodbolddrømme.

For 25 år siden gjorde de det på Wembley i en dramatisk EM-semifinale, hvor Gareth Southgate endte som den store skurk med sin straffesparksafbrænder.

Nu havde den engelske manager chance for at få revanche, og det var et kamplystent mandskab, han sendte på banen.

Det var ofte mere intenst end smukt. Teknikken kunne indimellem ikke følge med, men der var chancer i begge ender. Raheem Sterling testede Manuel Neuer med et godt langskud, Harry Maguire headede en stor mulighed forbi.

Tyskerne havde Timo Werner tilbage i startopstillingen, og han burde have bragt sit land foran, da den halve time lige var rundet.

Chelsea-angriberen blev spillet fri i det engelske straffesparksfelt, men det gik, som det alt for ofte går for Werner. Jordan Pickford kom godt ud af sit mål, og den tyske angriber misbrugte muligheden.

Endelig kom den for Kane - sender England på 2-0 med fem minutter igen!

I den anden ende havde Harry Kane en frustrerende første halvleg, men var alligevel tæt på scoring i tillægstiden.

Den engelske kaptajn fik en løs mulighed og havde rundet Manuel Neuer. Wembley trak vejret ind til jubel, men Mats Hummels fik kastet sig og prikket bolden væk, inden Kane kunne sparke den ind.

Kai Havertz sparkede anden halvleg i gang med en bragende halvflugter - desværre for ham direkte på Pickford, der med en strakt næve fik forhindret en tysk drømmestart.

Det var helt tydeligt, at det var to hold med stor respekt for hinanden. Der blev ikke taget chancer, og lysten til at risikere noget blev mindre og mindre, som tiden gik.

Det lignede forlænget spilletid, men et kvarter før tid slog England til.

Luke Shaw slog et knivskarpt indlæg ind i straffesparksfeltet, hvor Raheem Sterling inde foran mål satte indersiden på.

Prins William knyttede næverne i royal jubel, mens Wembley gyngede. De har langtfra spillet drømmebold ved denne slutrunde, men defensiven har hidtil holdt tæt.

Prins William kunne glæde sig over en engelsk sejr. Foto: John Sibley/AFP/Ritzau Scanpix

Det var tæt på at gå galt ti minutter før tid, da Raheem Sterling med en fejlaflevering satte gang i et farligt tysk angreb. Thomas Müller blev spillet alene igennem, men hans afslutning sneg sig forbi den ene stolpe.

Den 31-årige Bayern München-spiller har aldrig scoret ved en EM-slutrunde og kommer næppe til at gøre det. For Tyskland kom ikke nærmere en redning, og fem minutter før tid slog Harry Kane endelig til efter tre målløse gruppekampe.

Indskiftede Jack Grealish sendte et indlæg ind i panden på den farlige Tottenham-angriber, og så der var dømt engelsk forløsning i London.

Tyskland er færdige ved EM, Englands EM-rejse fortsætter derimod.

De skal nu en tur til Rom, men Southgate & co. håber at være tilbage på Wembley igen i næste uge til semifinalen.